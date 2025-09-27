En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Juzgado ordena a UNP restablecer esquema de seguridad al precandidato Wilson Ruiz Orejuela

Juzgado ordena a UNP restablecer esquema de seguridad al precandidato Wilson Ruiz Orejuela

El juez le recordó al estado que tienen un deber de protección ante personas que ejercen oposición política.

UNP
Foto: UNP
UNP
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

A través de un comunicado en su cuenta de X, el ex ministro de Justicia y precandidato presidencial, Wilson Ruiz Orejuela, anunció que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali le amparó los derechos a la vida, la integridad, la seguridad personal y la libre locomoción.

La decisión se tomó luego de comprobar que la reducción de su esquema de seguridad, ordenada por la UNP, carecía de motivación suficiente, a pesar de que los estudios técnicos confirmaban un nivel de riesgo extraordinario.

Juzgado ordena a UNP restablecer esquema de seguridad al precandidato Wilson Ruiz Orejuela
Juzgado ordena a UNP restablecer esquema de seguridad al precandidato Wilson Ruiz Orejuela

El precandidato manifestó su gratitud y felicidad tras la decisión realizada por el juzgado: “Me parece a mí que es un primer paso, una lucha que no es sólo mía, eso es absolutamente de todos, de todos los que creemos en una oposición libre, firme y sin miedo”.

El juez ordenó a la UNP restablecer, en un plazo máximo de 48 horas, el esquema de seguridad completo con el que contaba el precandidato antes de la reducción. Además, recordó que el Estado tiene un deber reforzado de protección hacia quienes ejercen oposición política y han sido objeto de amenazas o atentados graves, como el ataque armado contra Jeison Stiven Ruiz, hijo del precandidato, ocurrido en enero de 2023.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Unidad Nacional de Protección UNP

Publicidad

Publicidad

Publicidad