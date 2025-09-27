A través de un comunicado en su cuenta de X, el ex ministro de Justicia y precandidato presidencial, Wilson Ruiz Orejuela, anunció que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali le amparó los derechos a la vida, la integridad, la seguridad personal y la libre locomoción.

La decisión se tomó luego de comprobar que la reducción de su esquema de seguridad, ordenada por la UNP, carecía de motivación suficiente, a pesar de que los estudios técnicos confirmaban un nivel de riesgo extraordinario.

Juzgado ordena a UNP restablecer esquema de seguridad al precandidato Wilson Ruiz Orejuela

El precandidato manifestó su gratitud y felicidad tras la decisión realizada por el juzgado: “Me parece a mí que es un primer paso, una lucha que no es sólo mía, eso es absolutamente de todos, de todos los que creemos en una oposición libre, firme y sin miedo”.

El juez ordenó a la UNP restablecer, en un plazo máximo de 48 horas, el esquema de seguridad completo con el que contaba el precandidato antes de la reducción. Además, recordó que el Estado tiene un deber reforzado de protección hacia quienes ejercen oposición política y han sido objeto de amenazas o atentados graves, como el ataque armado contra Jeison Stiven Ruiz, hijo del precandidato, ocurrido en enero de 2023.