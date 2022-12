Kerry pide a Venezuela liberar presos políticos

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, pidió al Gobierno de Venezuela liberar a todos los "prisioneros políticos" y abandonar el "viejo guión" que le lleva a culpar a Estados Unidos de intentos de golpe de Estado "que no existen".



"Estamos perplejos y preocupados por lo que está ocurriendo en Venezuela", dijo Kerry durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.



"Llamamos al Gobierno de Venezuela a liberar a los prisioneros políticos, incluidos docenas de estudiantes, además de (el líder opositor) Leopoldo López, (y los alcaldes) Daniel Ceballos y Vicencio Scarano", afirmó el secretario de Estado.



Kerry no mencionó la detención la semana pasada del alcalde de Caracas , el opositor Antonio Ledezma, pero se pronunció así en referencia a una pregunta del senador demócrata Robert Menéndez, que sí hizo alusión a ese último arresto.



El titular de Exteriores de Estados Unidos denunció la aparente "pauta" que lleva al Gobierno de Venezuela a culpar a Washington "cuando el presidente (Nicolás) Maduro u otro alto funcionario se ve en problemas".



"Falsean nociones de golpes que no existen y siguen un guión muy viejo, lo que es lamentable", sostuvo Kerry.



"He hablado sobre Venezuela en todas mis conversaciones con líderes del hemisferio", agregó.



Maduro aseguró a mediados de este mes que había sido frustrado un plan de golpe de Estado que, según él, fue "trazado" desde Washington y en el que participaron militares y dirigentes opositores venezolanos.



Ese supuesto complot, por el que fue detenido un número no precisado de militares, entre ellos siete oficiales de la Aviación Militar, marca la última de las más de una decena de presuntas intentonas golpistas denunciadas por Maduro desde que asumió la Presidencia hace casi dos años.



Los militares figuran como supuestos autores materiales de planes que el gobernante achaca a dirigentes de la oposición radical que cuentan para ello con financiación estadounidense.



Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela están bajo mínimos, sin embajadores en las respectivas capitales desde 2010 y con una serie de sanciones estadounidenses a funcionarios venezolanos, la más recientes a comienzos de este mes.



EFE