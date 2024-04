La casa Gaviria quiere quedarse por cuarto periodo consecutivo con la Universidad de Pereira

El próximo viernes se reúne nuevamente el Consejo Superior de la Universidad de Pereira en un intento por elegir a quien será el rector por los próximos 4 años, de acuerdo con la modificación de los estatutos.

Candidatos a rectoría en la Universidad de Pereira

Participan en esta elección Luis Fernando Gaviria Trujillo, que ha ocupado la rectoría durante los últimos 9 años y Alexander Molina, decano de las ingenierías y quien ganó la consulta entre estudiantes, profesores, egresados y administrativos.

La consulta, aunque no es vinculante, se supone debería ser tenida en cuenta porque representa el sentir de la Universidad que le dio el 50.05% con 9240 votos frente al 37.5% que obtuvo Gaviria con 3780 votos.

Por lo mismo, nadie entiende por qué las votaciones de sus representantes ante el Consejo Superior le dan la virtual victoria al hermano del ex presidente César Gaviria que lleva tres periodos de 3 años consecutivos como rector. Esto significa que de ganar, este sería su cuarto periodo, esta vez, sumando 4 años más por el cambio de estatutos, lo que lo convertiría en rector por 13.

"El Consejo Superior hizo una modificación a los estatutos para permitir que fluyera la democracia. Hay un vacío que está significando tener un rector encargado", dijo al respecto en Mañanas Blu Samuel Guzmán, representante de los profesores en el Consejo Académico.

"Fue aceptado dentro del reglamento del mismo Consejo Superior, hay un vacío jurídico al respecto de por qué permitieron la inscripción de alguien que no cumplía con los requisitos. Acá se configura el poder que una casa política quiere tener sobre la universidad", añadió Guzmán

¿Cómo votan por rector en la universidad de Pereira?

Son 9 los miembros que conforman el Consejo Superior y que serán los encargados de votar: 2 representantes del gobierno nacional (presidencia y ministerio), 1 de los ex rectores, 1 de los gremios económicos, 1 administrativo y académico, 1 de los estudiantes, 1 de profesores, 1 de los egresados y 1 del gobernador.

Esta conformación hace que a hoy la votación quede 5 a 4 por lo que deberá repetirse hasta lograr la mayoría calificada que es de 6 de 9 votos. La razón: el rector Gaviria se convirtió desde diciembre en exrector y vota por él mismo en el Consejo Superior.

El derecho de petición

Aunque el Gobierno nacional está del lado del candidato que ganó la consulta, o sea al lado de las mayorías, el poder político en la región hizo que aunque la modificación de los estatutos dicen que el rector solo puede ser reelegido una vez, nadie entiende cómo se permitió que el ex rector Luis Fernando Gaviria Trujillo fuera candidato, y que los miembros del Consejo Superior voten por él, conociendo la norma.

Por lo mismo, el exconstituyente José Germán Toro Zuluaga, envió un derecho de petición solicitando se revoque la inscripción de Gaviria por encontrarse inhabilitado y se recomponga la terna que en sus inicios estaba conformada por Luis Fernando Gaviria Trujillo, Alexander Molina y Carlos Victoria profesor universitario.

El Consejo Superior para dar respuesta, contrató al ex magistrado liberal Alberto Rojas Rios por 107 millones de pesos, para que rinda un concepto frente al tema. Concepto que aún no ha sido entregado, por lo que se teme que la elección de rector se demore más tiempo del pensado.

Los hilos políticos

Tras la terminación del tercer periodo como rector de Luis Fernando Gaviria Trujillo, el rector encargado es Francisco Uribe, cercano a la casa Gaviria. Por lo que muchos consideran que ese encargo puede demorarse más de lo normal, hasta asegurar la reelección de Gaviria Trujillo.

En ese sentido, el representante de los profesores en el Consejo Académico, aseveró que "castas politiqueras quieren apoderarse de toda la institucionalidad en un departamento como Risaralda", y que pese a que "una universidad debería estar alejada de ese tipo de apetitos, quieren permanecer en la universidad y tenerla como otra cuota política de sus casas".

Dentro del Consejo Superior están el exsenador liberal Juan Guillermo Ángel, ex presidente del Congreso en la presidencia de César Gaviria, como representante de los ex rectores y el gobernador de Risaralda Juan Diego Patiño, hijo del liberal Diego Patiño Amariles, ex Gobernador de Risaralda y Representante a la Cámara desde 2010. Hace parte de la comisión quinta de energía y tierras.