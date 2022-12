La corrupción de la justicia es la mayor vergüenza de un pueblo: procurador

Durante el foro ‘La violencia en el fútbol no aguanta’, organizado por el Ministerio Público, el procurador Fernando Carrillo arremetió contra el escándalo de corrupción en la justicia, en el que están involucrados magistrados y senadores.



"La corrupción de la justicia es la mayor vergüenza que puede sufrir un pueblo. Es imposible pensar en juego limpio cuando los árbitros reciben coimas y venden sentencias y son desenmascarados por autoridades extranjeras que los desnudan y muestran su peor faceta", dijo.



El funcionario agregó que hay que cambiar la mentalidad que indica que para tener éxito” hay que ensuciarse las manos”.



“Hace tiempo que aquí en Colombia, y lo hemos repetido muchas veces, ser corrupto da estatus. Que ser pillo es sinónimo de poder, que ser avivato son las mayores habilidades de los colombianos”, añadió



“El cataclismo ético que vive el país tiene sus orígenes en un pasado reciente, en un presente doloroso en el que todo se permitió, porque el juez del partido, el árbitro del juego también se corrompió, porque no hubo reglas claras y las que había fueron rotas con la complacencia de la tribuna, por lo que el ruido de la guerra no dejaba oír el monstruo de la corrupción (...)", enfatizó.



