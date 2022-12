La defensa del ‘Ñoño Elías’ pide contrainterrogar a Gaviria y a Bula

A través de una carta, conocida por BLU Radio, la abogada del Bernardo Elías, Silvia Rugeles, le pide a la Corte Suprema de Justicia que se respete el debido proceso de su cliente.



Lo hace después de las declaraciones de Federico Gaviria y de Otto Bula que conllevan a que la Fiscalía compulse copias a la Corte Suprema de Justicia en la que pide investigar a un grupo de nueve senadores, denominados los Buldócer, por recibir millonarias coimas a cambio de favorecer con decisiones gubernamentales a la multinacional Odebrecht.



Según las declaraciones de ambos, el ‘Ñoño Elías’ era quién lideraba el grupo de congresistas que recibían coimas para hacer gestiones para Odebrecht. “Lo natural y lo obvio es solicitar la declaración de esos ciudadanos para proceder a su contrainterrogatorio”, dice la misiva.



Sin embargo, Gaviria y Bula han dejado claro que no declararán ante la Corte hasta tanto no terminen su colaboración con la Fiscalía. Por este motivo, la abogada dice que la pone en una situación “desventajosa”.