La estrategia de distracción que está probando MinDefensa en caso de ataques

Desde helicópteros, submarinos y hasta aviones inflables que pueden llegar a costar más de 100 millones de pesos, esa la estrategia que tiene en prueba el Ministerio de Defensa en Tolemaida y La Guajira, para proteger la flota militar que tiene actualmente Colombia y de paso a la tripulación; dichos “blancos falsos” tienen la capacidad de reproducir sonidos reales y tienen equipos similares a una maquina real.

“Como tenemos estos elementos podemos simular calor, pueden ser sensoriados, monitoreados o escuchados. Buscamos simular posición en el hangar para disuadir en caso de un ataque”, explicó la directora de Cienca, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa, Hilda López.

Los “blancos falsos” se utilizan desde 1944, pero llegan ahora a Colombia como oferta de defensa ante las tensiones que se viven en la región, por eso es que en La Guajira y en Tolemaida ya se están adelantando pruebas para decidir si se adquieren estos elementos, que serían ubicados en áreas afectadas por el crimen y zonas fronterizas.

Los inflables que están siendo probados en Colombia están a cargo de la empresa Milgroup, su director ejecutivo, Mike Pizarro, explicó que se están haciendo “pruebas diurnas y nocturnas con visión infrarroja, nocturna y radárica”.

En una prueba piloto, “en más de cuatro horas nadie pudo identificar cuatro helicópteros falsos que se incorporaron dentro de 60 verdaderos”, explicó.

