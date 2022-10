La eutanasia para menores no es un tema de religión, sí de humanidad: demandante

En entrevista con BLU Radio, Sonia Flórez, madre Lina María Mosquera, quien murió esperando la eutanasia, y quien sobre su caso se abrió el actual debate, dijo que no habló con ella al respecto porque nunca se imaginó que la situación llegaría a extremos.

“Lo único que tengo de mi hija fue que cuando estaba estábamos haciendo las vueltas para la cirugía en el hospital de Kennedy había una niña que no hablaba, pero se comunicaba a través de señas. A ella se le aguaron los ojitos y me dijo: ‘mamá, a mí no me gustaría vivir así, prefería morirme’. Fue la única respuesta que tuve de ella para hacer el proceso que hice.”, relató.

Según dijo, Lina tuvo una epilepsia desde los 2 años de edad, de muy difícil manejo: “Fue un proceso demasiado difícil porque ninguna medicina le servía ni contribuía a su recuperación”.

Añadió que tras varios años en los que vio, minuto a minuto, el sufrimiento de su hija, decidió consultar con su familia e interponer una tutela en la que reclamaba el derecho de morir dignamente para su ella.

“Esto no se trata de religiones y de creencias. Esto se trata de humanidad. ¿Cómo pueden pensar que una persona tenga que durar en una cama 8, 10 o 15 años? Eso es inhumano. Dios es el dueño de la vida, pero esto se trata de sufrimiento de seres humanos que no pueden expresar lo que sienten porque su condición no se los permite”, añadió.

