La extensa lista de quienes la Fiscalía deberá investigar por Ruta del Sol II

En medio de la condena contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos por los sobornos de la Ruta del Sol II, el juez 14 de conocimiento de Bogotá leyó una larga lista de personajes a quienes le pidió a la Fiscalía investigar por los mismos hechos.

El listado lo encabeza Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del grupo Aval, esto a raíz de una declaración del exdirectivo de Odebrecht Luiz Bueno Junior, quien sostuvo que Melo le dijo que iba a comentar a Sarmiento Junior el pago por 6,5 millones de dólares y que terminó siendo una coima al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales para la adjudicación de la Ruta del Sol II.

Publicidad

En su declaración, Bueno Junior dijo: "Yo tuve una conversa rápida con el vicepresidente Gustavo Ramírez y le conté lo que había pasado la noche anterior. El doctor Jose Elías Melo al final de la conversación, le dije del acuerdo con Gabriel Ignacio, él me dijo que le iba a dar conocimiento al señor Luis Carlos Sarmiento Junior, pero no puedo confirmar si lo hizo”.

Pero hay más. Por esa misma declaración el juez pide a la Fiscalía que investigue también a Gustavo Ramírez, director de operaciones de Consol.

Sobre Ramírez, Bueno Junior dijo: “Yo me quedé en la sala de espera, el doctor Gustavo Ramírez me hace compañía y yo acabo de una manera suelta comentando lo que había pasado la noche anterior con el doctor Gabriel Ignacio García morales, el doctor Ramírez me habla que eso es un tema por el doctor José Elías”.

Por eso, el juez dice que “pudo haber conocido el desarrollo delictivo que ocupó este juicio”.

Publicidad

Por ese primer episodio de la Ruta del Sol el juez compulsó copias para que “se investigue si en el contexto de los hechos ventilados se pudo haber incurrido en la conducta punible de concierto para delinquir por parte de José Elías Melo Acosta, Gabriel Ignacio García Morales, Enrique José Ghysais Manzur, Manuel Ximenez, Luis Claudio por Odebrecht y Mauricio Millán”.

También pide a la Fiscalía que investigue a Andrés Sanguinetti que, según el juez, habría sido el intermediario por el que se habría girado la coima. “Todo se hizo a través de una cuenta que se hizo en la banca de Andorra, se hizo la transacción de la mencionada con la intermediación o contacto en esa entidad bancaria de Andrés Sanguinetti, persona de origen uruguayo que se encargó de abrir la cuenta en Lurión Traiden”.

Publicidad

-Los colombianos que deberán investigar:

El juzgado también pidió que se investigue a los seis integrantes, directores o gerentes que integraban la oficina de operaciones estructuradas de Odebrecht, que era la encargada del pago de las coimas a nivel mundial.

“Se debe conocer su intervención en este asunto, así como otros contratos celebrados en Colombia. En qué proyectos desarrollados en Colombia realizaron pagos de coimas o tuvieron intervención o participación en contratos irregulares”, leyó el funcionario judicial.

Dijo el juzgado que la Fiscalía deberá establecer “que ciudadanos colombianos hacían parte de la nómina que manejaba la nómina de esa oficina de operaciones estructuradas y que no aparecían contabilizadas y cuál era el motivo por el que ahí aparecían dentro de esa nómina ficticia o paralela y si ello era constitutivo de vulneración a la ley penal colombiana”.

Publicidad

Vea aquí: Juez ordena investigar por caso Odebrecht a Sarmiento Jr., presidente de Grupo AVAL

-Sobre el empresario que prestó su apartamento para reuniones:

Publicidad

Debido a lo que dijo el testigo condenado Gabriel García Morales, exgerente del Inco, el juez pide que se investigue la intervención del empresario Juan Manuel Barraza, pues en su lugar de residencia “se llevaron varias reuniones entre García Morales y Bueno Junior para tratar el tema de la coima para la Ruta del Sol II”.

También el juez pide investigar a María Victoria Guarín, esposa de un alto funcionario del grupo AVAL.

“Se señaló que en ese sitio su grupo, a través de Corficolombiana, tenían un contacto que era un canal de comunicación con un funcionario del Corporación Financiera Internacional (IFC)”, agregó.

-Contratos que piden investigar informes de Pizano:

Publicidad

Debido a la declaración en la Fiscalía del excontroller de la Ruta del Sol, el fallecido Jorge Enrique Pizano (QEPD), del 4 de julio de 2017, que fue incorporada como evidencia del ente acusador y en la cual puso en evidencia irregularidades en 11 contratos y, además, debido al informe sarlaft del año 2015 de la Ruta del Sol, también elaborado por Pizano, el juez pide a la Fiscalía que verifique si en esos contratos se incurrió en delitos y quiénes pudieron ser los autores de esos presuntos delitos.

Los contratos son: crds-os 014 2013, 047 del 2013, 064 de 2013, crdsos 0152 del 2013, cursos 059 de 2014, 048 del 2013, 065 del 2013, crdsom 001 de 2014, om sin número, om sin número y cdros 058 de 2014.

Publicidad