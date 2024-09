La fallida relación entre Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, su fórmula vicepresidencial

Rodolfo Hernández, el ingeniero convertido en político y al que se le llegó a llamar el "Trump" colombiano y que perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 con el actual mandatario Gustavo Petro, murió este lunes a los 79 años por un cáncer terminal.

Hernández, que tuvo un sinfín de salidas poco habituales en los políticos, propuestas de tinte populista sobre todo de lucha contra la corrupción y episodios de ataques verbales e incluso físicos a otros políticos, falleció en Piedecuesta, en el departamento de Santander.

Su nombre comenzó a sonar en la política colombiana desde que fue alcalde de Bucaramanga, la capital de Santander, pero a nivel nacional su rostro era casi desconocido hasta que dio la sorpresa en 2022 y con una gran despliegue en redes, un discurso que calaba para los descontentos con la política tradicional consiguió meterse en la segunda vuelta y quedarse a apenas 680.000 votos de ganarle la Presidencia a Petro.

En diálogo con Mañanas Blu, Marelen Castillo, quien fue su fórmula vicepresidencial durante las elecciones abordó la ruptura de su relación con Rodolfo Hernández, destacando que no han tenido contacto en más de dos años.

Según Castillo, la pelea se debió principalmente a diferencias en cuanto al respeto y la educación en el trato. Ella mencionó que no permitiría que se atropellara su dignidad y que si la relación no se daba en esas condiciones, no podría continuar. La pelea también involucró un cobro que Hernández le hizo a Castillo debido a un acuerdo que tuvieron durante una campaña política. Castillo afirmó que la deuda ya estaba saldada, pero Hernández cobró los recursos que le había dado. A pesar de ello, la relación nunca pudo ser recomponerse.

Además, Castillo habló sobre el proyecto político que los unió. Este proyecto se basaba en oportunidades laborales para todos, vivienda, emprendimiento, educación y trabajo con el campo. Castillo destacó la importancia de la transparencia y la lucha contra la corrupción, aunque reconoció la paradoja de que Hernández haya terminado su vida con una condena por corrupción, a pesar de ser abanderado en esta lucha.

Escuche aquí la entrevista: