La gente no está en la discusión de si izquierda, derecho o centro: Federico Gutiérrez

El precandidato presidencial y exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez , pasó por los micrófonos de Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, para hablar sobre su carrera en la arena política y la recolección de firmas.

El precandidato comentó que él siempre ha demostrado independencia y que aún no ha hablado con nadie para consulta, pues según dijo, hasta que no se sepa quiénes serán los candidatos oficiales, no hay nada definido.

“No hay definición de nada, no he hablado con nadie del Centro Democrático para ver si vamos a consulta (…) Esto va a depender mucho de quiénes representes los partidos, hasta que no haya candidatos definidos y no se entreguen las firmas, no se verá quien va y quien no”.

“Yo he demostrado independencia, estoy pensando en ir para adelante, en los temas de la gente (…) Aquí los únicos que no son bienvenidos con los corruptos y violentos”, añadió.

Además, aseveró que el debate no se debe centrar en las tendencias políticas, pues los colombianos están preocupados otros temas, como “seguridad, niveles de pobreza, educación y oportunidades”. “La gente no está en la discusión de si izquierda, derecho o centro”.

Por otro lado, Gutiérrez se refirió a la negativa de la ANLA en el proyecto de Minera de Cobre Quebradona, en Jericó. Señaló que es de importancia y que aún hay posibilidad de continuarlo, pues hay una segunda instancia.

“El ANLA está dando la posibilidad de segunda instancia, porque este proyecto es importante, pero hay que garantizar las condiciones para las comunidades y personas de la región. En mi concepto los proyectos mineros son importantes desde que cumplan la legislación y normatividad ambiental y social”.

“El debate de minería hay que asumirlo con responsabilidad y que hay que basarse en la ley, pues no es un capricho de un presidente, es dar garantías y analizar si es un buen proyecto o no”, puntualizó.

