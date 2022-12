La historia de uno de los secuestrados del ELN en Chocó

Las familias de los secuestrados del ELN en el Chocó piden clamor. BLU Radio habló con la familia de uno de ellos que fue secuestrado hace 4 meses cuando hacía campaña para su candidatura a la alcaldía del Alto Baudó.

Se trata del caso del abogado Tulio Mosquera Asprilla, excandidato a la Alcaldía del municipio de Alto Baudó, Chocó, y padre de 5 hijos, que fue secuestrado el pasado 24 de agosto cuando estaba haciendo campaña política en una comunidad indígena que se encuentra cerca del río Dubasa.

Según testigos, el candidato fue interceptado por hombres armados, con identificaciones del ELN que se lo llevaron selva adentro y después se perdió su rastro.

Días después de su secuestro, a través de mensajes de WhatsApp el grupo guerrillero se comunicó con su familia pidiendo altas sumas de dinero sin que, hasta el momento, envíen pruebas de supervivencia.

En diálogo con BLU Radio, su esposa, Martha Cárdenas, contó que le envió una carta a su esposo desde el primer momento con el CICR y por WhatsApp y que ellos le dijeron que les había llegado la carta y que se la iban a hacer llegar. “Esa sería una de las pruebas de supervivencia, pero desafortunadamente no ha llegado ningún mensaje ni un mensaje ni una foto, para saber si él está vivo", dijo.

“Ellos me están exigiendo una alta suma de dinero por la libertad de mi esposo, me dicen que está con salud pero que lo que debo hacer es buscar esa cantidad de dinero que yo obviamente no tengo en este momento”, agregó.

Cárdenas le pidió al grupo guerrillero que libere a su esposo junto con Freddy Rangel y Diana María Toro, quienes también fueron secuestrados en el Chocó.

"Uno sabe que ellos quisieran hacer más, pero no se puede hacer nada porque la guerrilla no demuestra que quiere la paz", afirmó Martha refiriéndose a la labor de las autoridades durante este tiempo.

