La justificación de la ministra Clara López por salir en los Panama Papers

Esta semana la ministra había asegurado que su nombre no aparecía en dicho listado, y que si figurara, podría tratarse de un homónimo.

“Yo no tengo ninguna cuenta en el exterior, difícil que sea un homónimo con los dos apellidos, pero yo no tengo cuentas en el exterior", dijo esta semana la ministra López. (Lea también: Panama Papers incentivó al mundo a reforzar lucha contra la corrupción: Santos ).

Sin embargo, a la luz de la confirmación de la aparición de su compañía en los Panama Papers, la funcionaria emitió un comunicado en el que explicó su vinculación con dicho escándalo.

“La firma Nova Trading Company opera legalmente en Colombia y presenta declaración de renta. Esta empresa fue constituida hace 33 años en Panamá y ya no funciona, no tiene cuenta bancaria, no realiza operaciones financieras ni logísticas”, dijo López.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El Consejo Superior de la Judicatura revocó una tutela que favoreció al magistrado Jorge Pretelt dentro del proceso disciplinario que se adelanta por la tutela de Fidupetrol.

-Expertos antinarcóticos retirados de la fuerza pública recomendaron al Gobierno utilizar helicópteros para la erradicación de cultivos; con estos, aseguran, se puede tener un mayor control sobre la aplicación del herbicida en el cultivo.