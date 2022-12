La llamada al fiscal durante entrevista con Noticias Caracol que se convirtió en tendencia

De la entrevista de este miércoles de Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, hubo un detalle que no escapó a las redes sociales y que se viralizó inmediatamente.



En momentos en que el fiscal mostraba el celular para hablar de una conversación en Whatsapp que sostuvo con Jorge Pizano, quien que lo acusó de no hacer nada por las irregularidades en Odebrecht, le entró una llamada de un contacto llamado ‘Yamhure’, que todos presumen que se trate del columnista Ernesto Yamhure, militante del Centro Democrático.

El periodista Daniel Coronell, si bien no menciona a Ernesto Yamhure, sí sugirió que eso explicaba por qué no avanzaba la investigación de la denuncia que hizo la periodista Cecilia Orozco en 2016 contra Yamhure por trinar que la directora de Noticias Uno hace parte del cartel de Cali.



Mientras el fiscal muestra su mensaje al fallecido denunciante Pizano, le entra una llamada de...

Y uno entiende porque no avanza la denuncia de ⁦@CeciliaOrozcoT⁩ pic.twitter.com/gKYqWvOnXy — Daniel Coronell (@DCoronell) November 15, 2018

Estas son otras reacciones que tuvo la llamada:

“Este es el talante del fiscal general de la Nación”, dice Néstor Humberto Martinez mientras exhibe una llamada de Ernesto Yamhure, el estafeta de las autodefensas pic.twitter.com/A6otRNhgb8 — Julián F. Martínez (@JulianFMartinez) November 15, 2018

