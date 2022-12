La paz de Colombia está ahora en la cancha del Congreso: Santos

Tras conocer la decisión de la Corte Constitucional de avalar la Justicia Especial para la Paz, el presidente Juan Manuel Santos le hizo un llamado al Congreso de la República a aprobar la ley que la reglamenta y le recordó que el “balón está en su cancha”.

“Ahora nos quedan cerca de dos semanas para aprobar, mediante el procedimiento de la vía rápida, importantes normas que desarrollan el acuerdo de paz, y el Congreso no puede ser inferior a esta tarea trascendental”, dijo.

Para el mandatario esta es una responsabilidad que tienen los congresistas con los colombianos y con las víctimas del conflicto.

En su alocución, que duró un poco más de 12 minutos, les respondió a los opositores que han pedido que las Farc sean juzgadas antes de que participen en política que esto no fue contemplado en el acuerdo de paz.

“Como le dije a Timochenko la primera vez que lo vi: posiblemente nunca estaré de acuerdo con su manera de pensar, pero, si dejan las armas y se comprometen con la verdad y con las víctimas, me haría matar para que puedan expresar sus opiniones libremente en los foros de la democracia”, dijo.

Y dio un parte de tranquilidad al recordar que los disidentes, reincidentes y desertores serán juzgados por la justicia ordinaria y pagarán cárcel efectiva.

“Yo entiendo que muchos colombianos no les guste que miembros del antiguo secretariado de las Farc, responsables de crímenes atroces, sean ahora candidatos. A mí tampoco me gusta. Nunca he comulgado con lo que piensan y representan. Por eso los he combatido toda mi vida. Nunca nadie les dio más duro cuando estábamos en guerra. Y, si pudiera, los combatiría en las plazas públicas con la misma contundencia con la que los combatí en el plano militar”, señaló.

Finalmente, invitó al país a no tenerle miedo a la paz y dijo que espera que los intereses políticos o electoreros no empañen el trabajo que han cumplido los parlamentarios.

