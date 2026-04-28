En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Lili Pink
Vía La Mesa
Coosalud
Atentados Cauca
Amenazas a candidatos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “La presidenta soy yo”: Paloma a Oviedo por no respaldar la idea de Uribe como ministro de Defensa

“La presidenta soy yo”: Paloma a Oviedo por no respaldar la idea de Uribe como ministro de Defensa

La senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, respondió a la posición de su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, quien no respalda la idea de que el expresidente Álvaro Uribe sea un ministro de Defensa en un eventual gobierno.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

La senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, respondió a la posición de su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, quien no respalda la idea de que el expresidente Álvaro Uribe sea un ministro de Defensa en un eventual gobierno.

En diálogo con El Radar de Blu Radio, Oviedo dijo que no le gustaba la propuesta hecha por Valencia durante un evento público en Santa Rosa de Osos, Antioquia.

“Me parece que no es el mensaje y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla, por eso sabemos que somos distintos y yo no la voy a cambiar a ella. También hay que entender una cosa, y es que estamos en campaña política, ¿sí? Y hay estrategias y hay mensajes que se dan desde el punto de vista estratégico”, agregó.

Ante esto, Valencia, luego de estar en la plenaria del Senado, defendió su idea y su poder dentro de la coalición.

“La presidenta soy yo, la que va a nombrar los ministros soy yo y que se acostumbre el país. Vamos a tener ministros uribistas y vamos a tener ministros de centro, y vamos a tener ministros que sean buenos, porque aquí lo que necesitamos es solucionar los problemas a los colombianos. Digo una cosa y se pone bravo el centro, digo otra y se pone bravo a la derecha. No, señores, en un país tiene que caber todo el mundo, y esa es la gracia de esta alianza”, argumentó.

Valencia aseguró que, en su gobierno, no habrá vetos para nadie, pues recibirán a los funcionarios por sus capacidades.

“El que sea bueno como el presidente Uribe en materia de seguridad, ojalá se anime a ser mi ministro. Yo seré la comandante en jefe de las fuerzas armadas y al lado del presidente Uribe podemos hacer grandes cosas por Colombia y ojalá haya muchos ministros de centro, especialistas en educación, que nos ayuden a sacarla adelante, y que venga gente de la izquierda con compromiso social”, dijo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Paloma Valencia

Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Publicidad

Publicidad