Oviedo revela las cinco bombas a punto de estallar que recibiría si gana elecciones con Paloma

En medio del inicio de la carrera por la Casa de Nariño, el exdirector del Dane y hoy fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, lanzó una advertencia contundente sobre el estado del país: Colombia enfrenta al menos cinco “bombas de tiempo” que, según él, estallarían en manos de un eventual gobierno junto a Paloma Valencia. Durante su paso por el programa El Radar, el economista aseguró que la campaña debe centrarse en los problemas reales y no en lo que calificó como “telenovelas políticas”.



Los retos de Oviedo ante eventual vicepresidencia

Oviedo enumeró las cinco crisis estructurales que, según dijo, están a punto de estallar. La primera es la inseguridad, agravada —según él— por el fortalecimiento de estructuras criminales. La segunda, la crisis energética, que podría comprometer el abastecimiento futuro. La tercera corresponde al sistema de salud, que enfrenta tensiones crecientes. La cuarta es la pérdida de confianza e inversión, ligada al manejo fiscal del Gobierno. Y la quinta, la corrupción, que —afirmó— sigue siendo un problema transversal sin distinción ideológica.

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia advirtió que estas problemáticas no solo representan riesgos inmediatos, sino que podrían agravarse si no se toman decisiones estructurales. Incluso señaló que medidas necesarias, como combatir economías ilegales, podrían generar efectos secundarios como el aumento del desempleo en el corto plazo, lo que obligaría a fortalecer alianzas con el sector privado para generar empleo formal.

Crítica al Gobierno Petro

En medio de la entrevista, realizó una crítica al Gobierno de Gustavo Petro, al que acusó de apelar a una narrativa basada en la lucha de clases. Según Oviedo, medidas como el incremento del salario mínimo han generado una “ilusión colectiva” que no corresponde a la realidad laboral, marcada por altos niveles de informalidad. A su juicio, esta estrategia ha logrado posicionar al candidato oficialista Iván Cepeda en las encuestas, al conectar con las expectativas de millones de colombianos que aspiran a mejores ingresos.

Finalmente, el candidato aseguró que tanto él como Valencia están preparados para enfrentar un escenario complejo, incluso con una eventual oposición fuerte. Recalcó que el país debe dejar de lado las narrativas polarizantes y asumir con realismo los desafíos que definirán su futuro inmediato.