Congresistas uribistas demandados por 'vaca' para vías 4G en Antioquia dicen que no aportaron

Las manifestaciones públicas de apoyo por parte de varios congresistas antioqueños a la ‘vaca’ impulsada por el gobernador Andrés Julián Rendón, que busca recaudar hasta un billón de pesos para terminar los proyectos 4G en el departamento, no se estarían viendo materializadas en la entrega de dinero para la iniciativa por parte de estas personas.

Así lo evidenció la reciente respuesta a la demanda de pérdida de investidura por parte de la defensa de los senadores Andrés Guerra, Esteban Quintero y el representante Jhon Jairo Berrío, quien aseguró que no existen elementos probatorios que demuestren la existencia de algún “aporte voluntario que provenga de sus peculios”.

La respuesta ha generado dudas en varios sectores, especialmente en el abogado Carlos Mario Patiño, demandante de estos aportes argumentando que se convierten en contratos con una entidad pública, en este caso la Gobernación de Antioquia.

Según Patiño, si es cierto lo que argumenta la defensa de estos congresistas, que de las publicaciones en redes sociales de los políticos donde hay pantallazos de transacciones bancarias no se desprende que efectivamente hubieran donado porque los productos que allí figuran no son suyos o porque no tienen ninguno con el banco que está recaudando esto dineros, entonces le estarían mintiendo a sus electores.

"Ellos mismos publicaron en sus redes sociales comprobantes de transferencias que entonces no correspondían a la realidad. Si eso es cierto le mienten a sus votantes, estaban promoviendo una vaca y ni siquiera ellos aportaron", declaró Patiño.

Para el demandante este tipo de argumentos reflejan una intención de dilatar el proceso y una contradicción evidente entre las muestras públicas de respaldo a la iniciativa, pero al mismo tiempo la falta de entrega de sus propios recursos para que esta siga adelante.

"Sería muy grave de cualquier forma por la moralidad pública. Por decencia pública estos señores tendrían que decirle a la población si efectivamente donó. Que tengan las consideraciones que quieran, pero me parece una contradicción tremenda que digan que no donaron o que no hay pruebas", indicó.



El abogado Patiño indicó que ya solicitó ante el Consejo de Estado como práctica de pruebas que esta alta corte pida a la Gobernación de Antioquia los certificados de donación de estas personas, al tiempo que insiste por vías legales en la entrega del listado de otros funcionarios públicos del departamento y el país que hayan aportado a la vaca y que puedan estar implicados en esta misma irregularidad.