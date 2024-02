La verdad detrás de las firmas del acuerdo de paz en Colombia

Este sábado, 24 de febrero, enEl Radar estuvo Luz Marina Giraldo, una firmante que contó porqué decidió ser parte de las filas de la guerrilla de las Farc y porqué ahora da su vida por la paz.

Giraldo, vivía con su mamá y su hermano en San Martín Meta, por falta de recursos económicos y al no tener un instituto cerca, tuvieron que separarse de su papá que vivía en Mapiripán. Él es uno más de los asesinados en el país, de los que no se conoce la razón de su muerte ni quién acabó con su vida.

Luego del asesinato de su padre, su mamá luchó mucho por seguir adelante con ellos y no tuvo otra salida que dejarlos en casa de una vecina, para que allí vivieran y contaran con lo necesario, lo que ella no les podía ofrecer, pasaron 10 años en ese lugar, pero el maltrato con su hermano era inminente, lo que hizo que tomaran la decisión de irse a la guerrilla y estar en las filas del combate.

Cuando Luz Marina tenía 17 años, conoció a Alexander Parra, quien en ese entonces era el comandante de un frente y quien se convirtió en guarda Marulanda.

Por su trabajo y compromiso con dicho jefe, Alexander no podía darme a ella una relación estable, al contrario, siempre fue una relación esporádica, por lo cual decidimos terminar. Dijo Luz Marina

Publicidad

Luz Marina fue capturada en combate en el 2001, pero fue quedada en libertad por vencimiento de términos. Fue recapturada en el 2009 y duró 14 años en risión domiciliaria.

En el 2017, se reencontró con Alexander en un evento muy importante, en el que les cambiaría su vida para siempre, en el acuerdo de la firma para la paz.

Publicidad

Empezaron a vivir juntos, tuvieron hijos, pero lastimosamente, al firmar el acuerdo, él fue asesinado el 24 de octubre de 2019 en Mesetas.

Hay varias hipótesis de lo sucedido, muchos culpables y 10 capturados, que finalmente quedaron en libertad por vencimiento de términos. Este proceso se llevó a cabo en 2020, en pandemia los presos no tenían cómo conectarse a una red de internet para asistir a las audiencias virtuales, los abogados no se presentaban y esto hizo que el proceso no continuara.

Mataron a Alexander por su compromiso con el acuerdo, por hacer las cosas bien acabaron con su vida. Dijo Luz Marina

Para hacer justicia por su esposo, Luz Marina empezó un proceso de apelación con la justicia americana, esto al ver que con la justicia colombiana, no tenía respuesta de ninguna índole.

Acá en Colombia la justicia se va por las rejillas, de diez personas capturadas por el asesinato de mi esposo, solo está en la cárcel el hombre que aceptó haberle disparado, pero aún seguimos averiguando quién lo envió y por qué lo hizo Dijo Luz Marina

La ayuda le llegó

Alejandro Carranza es el abogado de la familia, él le ha ayudado a Marina y a sus hijos a buscar y pedir una protección al proceso y que pronto se haga justicia.

Publicidad

Actualmente, Marina ha recibido varias amenazas, hace más de un año iban a secuestrar a su hijo mayor, con el objetivo de que retire la demanda, a lo cual ella se niega por completo y recalcó que por el contrario, ella va a seguir alzando su voz.

Por lo sucedido, ella decidió crear una fundación para conmemorar a quienes se han comprometido con la paz de Colombia pero que han sido vilmente asesinados por dicho objetivo. Desde los micrófonos de El Radar, Luz Marina le pidió al gobierno que escuche a las víctimas y que le ayuden a tener una pronta respuesta de quién mató a su papá y a Alexander.

Publicidad

Recalcó que no es posible hablar de protección de los derechos y de la vida, si todos los días se siguen conociendo casos de asesinato en las diferentes regiones de Colombia.

Finalmente, le envío un mensaje a Iván Márquez y le resaltó que que recuerde lo que firmó y lo que se comprometió a cumplir, que no es justo que el 90% de asesinatos de firmantes sea a cargo de las disidencias.