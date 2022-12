La verdad detrás de los títulos académicos de Gustavo Petro

Desde el viernes pasado Petro publicó la hoja de vida que presentó cuando era alcalde de Bogotá en la que le da la razón a la versión de que sus estudios no fueron terminados y el sábado a través de su blog presentó una respuesta con certificaciones y diplomas y en la que acusó al periodista de quererlo desprestigiar.



El periodista Melquisedec Torres explicó en entrevista con Mañanas BLU su denuncia de que Petro no es magíster en economía, especialista en administración pública ni doctor.



Sobre la maestría, Petro explicó que no la terminó porque se peleó con un profesor porque no le gustó el tema que el docente quería que él tratara en la tesis de grado.



“Si no me gradúo no tengo acta de grado y por lo tanto no puedo decir que soy magíster”, enfatizó Torres.



Sobre la especialización, explicó que hizo dos semestres, pero tampoco se graduó.



Finalmente, sobre el tema del doctorado, el periodista dijo que todo comenzó con la publicación de un libro sobre la toma del Palacio de Justicia “y en ese libro aparece claramente que él se presenta como PhD en Bélgica”.



“En realidad lo que él estudió fue un diplomado que según él aplica como especialización en Colombia, pero aun así en el libro dice claramente PhD en Bélgica”, finalizó.



Cabe recordar que Enrique Peñalosa, actual alcalde de Bogotá, también se vio envuelto en un escándalo por un supuesto doctorado en Paris y que al parecer también es falso.



Aunque para algunos Petro ha sido más claro que Peñalosa al responder en esta controversia académica, muchos creen que aunque no es ilegal lo que hicieron, sí dejan mucho que desear por haber querido engañar a sus electores.