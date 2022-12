Lafaurie me mandó a decir que acabará conmigo como sea: MinAgricultura

“Me manda razones. La primera es que me iba a fregar, después que iba a acabar con mi honra, después que esto tendrá consecuencias a futuro”, expresó.

El ministro reveló que estos mensajes se los ha hecho llegar Lafaurie “con tres o cuatro personas que están dispuestas a declarar”.

“Funcionarios que tienen que tienen que ver con el sector agropecuario a quienes les ha dicho que va a acabar conmigo como seo, que me cuide”, agregó.

De otro lado, agregó que este lunes revelaron unas grabaciones “recortadas” suyas “acomodándolas a las circunstancias actuales” en las que afirman que “al presidente Santos no le gustan que le toquen aquellas”.

“Es una frase mía a la junta directiva del gremio cuando uno de los miembros del gremio me dice que hay que buscar la forma de acercar al presidente porque el presidente siente que aquí lo estamos manoseando”, expresó.

“Yo me pregunto: ¿qué garantías tiene un ministro cuando va a una junta directiva de un gremio y de ese gremio sale una intervención diciendo que yo dije que el presidente tiene animadversión del gremio?”, añadió.

El caso Friogán

Iragorri dijo que no es el ministro de Agricultura el que decide si vender o no a Friogán: “La empresa está en un proceso ante la Superintendencia de Notariado y Registro, las decisiones de venta o no las hace el promotor nombrado por ese organismo porque Friogán está en un proceso denominado ‘ley de quiebra’, al igual que el Fondo Nacional de Ganado”.



El ministro enfatizó en que jamás ha hablado con la brasilera Minerva Foods sobre la posibilidad de vender Friogán y que prueba de ello es que a las reuniones con los representantes de la firma ha asistido el mismo Lafaurie.



Esa no es mi forma de actuar: Lafaurie



Por su parte, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, indicó frente a las supuestas amenazas que habría realizado al ministro de Agricultura, que esa no es su forma de actuar, pero que sí le ha mandado razones.



“Yo no acostumbro a hacer es tipo de cosas, claro que le he mandado muchas razones al ministro, por supuesto que lo hago, unas a través de personas que están próximas a él y otras en cartas que están debidamente documentadas”, dijo Lafaurie.



Siempre en esos mensaje, dice el agremiado, le ha indicado a Iragorri sobre la necesidad de un actuar transparente frente a los procesos que adelanta el Gobierno frente a la política de restitución.



“Aquí lo que ha habido es retaliación, el Gobierno está acostumbrado a ser muy blandito con estos delincuentes, y muy agresivo cuando un gremio expresa sus opiniones en eventos públicos, en consecuencia lo que hay que hacer visible es el talante del gobierno, un gobierno que lo que hace es ponerle la bota encima a los que no están con ellos”, asegura Lafaurie.