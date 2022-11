Lafaurie revela cómo reaccionó María Fernanda Cabal a invitación de Petro para diálogos con el ELN

A partir de este lunes el Gobierno Nacional y ELN reiniciarán los diálogos de paz en Caracas, Venezuela. Desde este domingo el equipo negociador se trasladó al país vecino para comenzar las conversaciones que podrían extenderse hasta llegar a un acuerdo que deje satisfechas a ambas partes.

En diálogos con Blu Radio, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie , quien hace parte del equipo negociador del Gobierno Nacional por petición del presidente Gustavo Petro, reveló cómo reaccionó María Fernanda Cabal, su esposa, ante la noticia. Cabe recordar que la polémica en su nombramiento ha estado en torno a la senadora, pues ella ha manifestado ser opositora de estos diálogos de paz.

Según Lafauarie, una vez conocida la noticia se reunió con ella, aunque ya conocía cuál sería su opinión.

“Mi reacción inmediata fue consultarle a María Fernanda, pero estaba en un Avión. Llamé a Uribe (Álvaro), hablé con él. Me dijo que era mejor estar y después, cuando llegó María Fernanda, él me pidió que habláramos los tres y por supuesto ya conocen su opinión”, manifestó.

La noticia, según él, fue recibida con escepticismo por parte de María Fernanda Cabal; sin embargo, respetó la decisión que tomó de hacer parte de los diálogos con el ELN.

El líder de Fedegán considera que una de las razones por las cuales el presidente Petro lo eligió para ser parte del equipo negociador, es principalmente, los largos años que lleva recorriendo el territorio y todo lo que ha vivido en sus funciones, por eso, la sugerencia del presidente es a penas lógica.

“Creo que si a mí me invitaron a este diálogo es en conocimiento de lo que pienso, lo que he opinado y he dicho a lo largo de tantos años”, aseguró.

Lafaurie agradeció la invitación del presidente Petro, además, sintió un momento significativo cuando más de 2.000 personas que participaban en el Congreso Ganadero aplaudieron en medio del encuentro por su participación.