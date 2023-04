Las bandas Shotas y Espartanos renuevan el 'Pacto por la vida' en Buenaventura

Los Shotas y Los Espartanos, dos bandas que tienen presencia en Buenaventura, acordaron una tregua hace varios meses, en medio del proceso de paz total y que se encuentran en una fase de acercamientos con el Gobierno nacional. Alias 'Super', quien hace parte de Los Shotas y lideraba el pacto de no agresión, desapareció el 9 de abril y por eso empezaron nuevamente los enfrentamientos.

“Hay una situación de crisis por el asesinato de uno de los facilitadores de uno de los grupos, fue torturado y desaparecido, su cuerpo no lo hemos hallado todavía y eso fue un gran golpe a la construcción de la paz urbana en Buenaventura”, señaló el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en su momento.

El Gobierno nacional confirmó que después de algunos acuerdos entre los líderes de las bandas se logró renovar el pacto de no agresión en Buenaventura, que empezó el pasado mes de septiembre.

“Los compromisos de no matar, no desaparecer, no torturar y evitar confrontaciones armadas con la fuerza pública quedaron reafirmados. Ratificaron también el Pacto por la Vida, que implica la no agresión entre los miembros de ambos grupos y la eliminación de las fronteras invisibles entre barrios, que se habían vuelto imponer en las últimas semanas en la ciudad e impedían el libre tránsito de los ciudadanos”, señaló el alto comisionado para la Paz.

En el mismo sentido, el Gobierno nacional informó que en las próximas semanas empezará el proceso de diálogo en Buenaventura, pues hasta el momento se encuentra en una etapa de acercamiento.

“En las próximas semanas se instalarán los mecanismos de participación en el proceso de paz urbana y el espacio de discusión socio jurídica para la paz, que posibilitarán la reconstrucción del Estado social y ambiental en Buenaventura”, explicó Danilo Rueda.

