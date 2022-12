Las condiciones del Gobierno para poner en marcha nuevamente diálogos con el ELN

antes de iniciar nuevos diálogos con el ELN. El primero, tiene que ver con la libertad de 10 secuestrados que mantiene en su poder la guerrilla.Además, deberán cesar los actos criminales, suspender y acabar con el reclutamiento de menores de edad, dFuentes del proceso dijeron a Blu Radio que la presencia de algunos de los integrantes del comando central de esa guerrilla en Venezuela hace imposible avanzar hacia esos objetivos delGuerrilleros del ELN en

La Habana no perderán beneficios jurídicos

Tras retirar la designación de representantes del Gobierno en la mesa de negociaciones con el ELN,Miguel Ceballos, aseguró que no cambia para nada los beneficios judiciales de la delegación ni de los gestores de paz que participan en la misma."La suspensión de las órdenes de captura de los miembros representantes de la delegación siguen así no cambia nada, siguen suspendidas las órdenes de captor a e igualmente los gestores de paz que se habían nombradoPosición que apoyé el exgestor de paz del ELN, Carlos Velandia,"No se puede colegir que esta medida que ha tomado el presidente sea una ausencia de voluntad de paz,De la misma manera, Velandia recalcó que los guerrilleros que se encuentran en La Habana,Así las cosas, si se liberan los 10 secuestrados que está guerrilla aún tiene en su poder y si demuestran que no se presentarán más actos criminales, el Gobierno se sentaría de nuevo en la mesa para reanudar las conversaciones con el ELN.