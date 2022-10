Las explosivas revelaciones sobre la Policía del general Humberto Guatibonza

El exdirector de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Humberto Guatibonza, entregó su primera entrevista luego de su salida de la Policía Nacional.



El oficial en retiro aprovechó su paso por Mañanas Blu 10 am para hablar sobre diferentes temas como la comunidad del anillo, la relación con el exalcalde capitalino Gustavo Petro, el ‘Bronx’, su salida de la institución y su experiencia en la Policía durante más de 30 años.



Relación con Palomino



Sobre su relación con el general Rodolfo Palomino, Guatibonza aseguró que fue respetuosa y que cumplió las órdenes impartidas. Sin embargo, señaló, sin dar nombres, que en ocasiones quisieron bajarle el perfil, desde la alta dirección, a temas mediáticos que ocurrieron en Bogotá.



Se refirió al caso que involucró a hombres de la institución con un operativo donde fue sorprendido el hijo de un magistrado en un vehículo, propiedad del Estado, aparentemente practicando actos obscenos con una mujer.



“Se investigó a los policías que participaron del operativo, pero nunca se investigó por qué el vehículo pareció en otro lugar, eso no se investigó ni se va investigar”, señaló Guatibonza.



“Son temas complicados (…) para mí todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones, si un hijo mío conduce u vehículo borracho, debe responder ante la ley (…) Yo apoyo al policía que está trabajando, yo apoyo la ley, en algunos casos la instrucción era bajándole el perfil, no dando información, no publicando videos no dando declaraciones”, dijo Guatibonza.



El oficial en retiro se refirió también al caso de Nicolás Gaviria, quien amenazó con enviar policías al Chocó en medio de su estado de embriaguez. “Alguien llamó de la dirección a decir que no molestáramos al joven porque era muy buen amigo de un capitán de la Policía”.



Comunidad del anillo

Guatibonza aseguró que era un secreto a voces y que escuchó versiones que apuntaban a que se estaba desarrollando una red de prostitución al interior de la Policía.

Aclaró que para la época de los hechos él estaba en otra región y Palomino hacía parte de una unidad operativa, por lo que descartó que el exdirector de la Policía estuviera involucrado en este penoso episodio.

“Uno sí se entera de cosas, yo me enteré del rumor d que los alféreces que eran llevados al Congreso de la República y que ahí los escogían y luego los prostituían. Unos se entera en los pasillos. Eso fue mucho antes de que saliera a la luz pública. Esto no duró más de dos años, tuvo que ser cortada porque ahí entro otro director”, dijo Guatibonza.

El ‘Bronx’

Guatibonza señaló que durante su permanencia en la Metropolitana de Bogotá le propuso al alcalde de la capital de la época, Gustavo Petro, crear una ciudadela para agrupar allí a la gente que vivía en este sector de Bogotá y que tiene problemas con la drogadicción.

“Yo le propuse al alcalde Petro que se hiciera una ciudadela donde estuvieran esas personas que no tienen forma de salir de las drogas, no les interesa”, señaló el oficial en retiro.

“El ‘Bronx’ no es el único en Bogotá, hay otros barrios, vayan al barrio María Paz en Kennedy. Los narcotraficantes se dieron cuenta que el consumo interno en Colombia era el negocio y en lugar de exportarla le bajaron la calidad y la dejaron en Colombia (…) el consumo en lugar de disminuir ha aumentado, debemos trabajar en prevención”, dijo Guatibonza.

Su salida

Sobre su salida de la institución luego de ser trasladado a la zona norte del país, Guatibonza aseguró que decidió solicitar su retiro por “dignidad”.

Indicó que hubo señales que le indicaron que debía pedir su retiro y que está totalmente agradecido con la Policía, además lamentó que escándalos como el de la comunidad del anillo haya dañado la imagen de la institución que, según él, era respetada y admirada por los colombianos.

