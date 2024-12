Las expresiones del doctor Ramelli son extremadamente graves: Humberto De La Calle

En medio del tercer debate de la reforma política en la Comisión Primera del Senado , el senador y exjefe negociador de paz con las extintas Farc, Humberto de la Calle, se pronunció sobre las declaraciones hechas a BLU Radio por el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, quien afirmó que los casos que no logre investigar este tribunal en el tiempo estipulado en el Acuerdo de Paz serán remitidos a la justicia ordinaria.

De la Calle aseguró que estas declaraciones son nefastas porque la JEP, en ocho años, se ha extendido en sus funciones, gastando recursos y generando costos para el país. Por ello, espera que cumpla con lo estipulado y cierre los procesos que tiene bajo su órbita.

“Esa expresión de que, si no se resuelve por parte del aparato que tiene entre manos, volverá a la justicia ordinaria y que estos señores se van para la cárcel, es enormemente grave y genera también una presión sobre el propio Estado colombiano. Seguramente, no descartemos la hipótesis de ampliar el término de la JEP, cosa que me parece absolutamente nefasta”, afirmó De La Calle.

El senador también criticó el hecho de que en este tribunal se haya reabierto una multiplicidad de procesos ya terminados y que no haya avanzado tanto en la renuncia de la persecución penal como en el otorgamiento de amnistías para los guerrilleros de base.

La respuesta de la JEP frente a las críticas suscitadas fue publicada a través de su cuenta en ‘X’: “La JEP garantiza la seguridad jurídica y el cierre de los procesos judiciales para los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones y han contribuido a la verdad, la justicia y la restauración a las víctimas del conflicto armado en Colombia”.

“Los procesos jurídicos para los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones culminarán según lo acordado en el Acuerdo de Paz. Esto marca un paso importante hacia la consolidación de la paz en Colombia”, se lee en otra publicación del tribunal en la red social.