Las Farc consideran inviable calificar el narcotráfico como delito político

el narcotráfico sea considerado un delito político.

“Hablar del narcotráfico como delito conexo, esa no es la cosa. He ahí la maledicencia con la que se presenta el proyecto. Habría que hablar más bien de los dineros del narcotráfico que puedan incidir en la rebelión porque no es el narcotráfico como tal. Es decir, las Farc no son una organización narcotraficante; que las Farc le cobren un impuesto a todos los capitales que se muevan en una región donde las Farc tienen presencia y control, es otra cosa”, dijo al diario nacional.

Además, aseguró que si se habla de narcotráfico, como lo plantea el Fiscal Eduardo Montealegre, se beneficiarían los carteles y bandas criminales como los llamados ‘Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’.

“Nosotros consideramos que se trata del delito político el que a través de la implantación de la lucha contra el terrorismo fue cercenado; y también los conexos al delito político. Por eso ahí están el secuestro, la utilización de uniformes, el porte de armas, la consecución de municiones. Todo lo que implica hacerle resistencia a un régimen que se ha hecho antidemocrático y que no permite que las expresiones políticas se manifiesten en plena libertad”, precisó.