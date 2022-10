Las Farc presionan por un cese indirecto bilateral, dice analista

En diálogo con Blu Radio el analista Ariel Ávila aseguró que entiende la posición del Gobierno colombiano de rechazar, de cierta forma, el cese al fuego indefinido declarado por las Farc. Sin embargo señaló que el país necesita un cese al fuego bilateral.

“Hacer un cese bilateral de fuego ahorita tiene un costo político muy alto. El Centro Democrático y la oposición cobrarían durísimo eso al presidente y tendría un desgaste político muy amplio. Entonces aunque eso sea lo ideal el Gobierno no va aceptar porque no es bueno políticamente. Entonces las Farc y el hecho de que no los atacara quería significar que iban a presionar un cese indirecto bilateral”, afirmó Ávila.

El analista aseguró que estos gestos de las Farc demuestran que están teniendo en cuenta la opinión pública.