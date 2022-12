Las figuras colombianas mencionadas en los Paradise Papers

Publicidad

La nueva filtración Paradise Papers, una investigación desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), reveló este domingo que cientos de líderes en todo el mundo habrían trasladado desde sus países hacía el exterior dineros sin pagar impuestos.



En el caso de Colombia, más de 200 figuras públicas son mencionadas en esta extensa investigación que en el país adelantó el periódico El Espectador y Connectas.