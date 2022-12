Las llamadas y los chats del exasesor de la ANI con Otto Bula

La Fiscalía reveló que, entre enero y agosto de 2014, cuando se tramitaba la licitación de la vía Ocaña-Gamarra, el excongresista Otto Bula se comunicó 254 veces por teléfono con Juan Sebastián Correa, exasesor de la ANI, quien a su vez le hizo 402 llamadas.



Otro detalle revelador fueron los 16 chats que se encontraron en el teléfono de Otto Bula, en donde se destacan conversaciones con el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, el representante de Odebrecht en Colombia, Eluberto Marrtorelli, y Juan Sebastián Correa, funcionario de la ANI.



Para el ente investigador, Correa se puso al servicio del "oscuro personaje" Otto Bula, y además le suministraba información a Bula para que se beneficiara indebidamente.



*Las conversaciones



(Se reproduce cómo fueron leídas por la fiscalía)



Mensaje 1



Juan ANI: Qué esperar, se perdieron muchas oportunidades y se puede ir al piso.



NN: Parece que la ANI fuera suya.



NN: Que Marto (Martorelli) va esta noche, le va a decir que calmado pero no mucho o sino Andrade se la monta y no paga.



Juan ANI: Qué Andrade dijo que quieren arreglar pero la interventora no. Toca mirar cómo llegar a ella.



Juan ANI: Néstor Humberto aprobó la adición cuando era súper ministro.



NN: De dónde saca Uribe eso.



Juan ANI: antes del 20 de enero dan está noticia. Quién sabe que estén diciendo los brasileños en EE. UU.



NN: Qué dice Andrade.



Juan ANI: Que está como quieto; mucho peligro para las concesiones.



NN: Necesito los datos para que Otto reclame.



Juan ANI: No presentaron ninguna propuesta y esperar que le cuente a Andrade a usted.



NN: Cuáles fueron los contratos.



Juan ANI: El del gobierno de (Uribe) fue ruta del Sol. Que de este gobierno la adición y el río. Y uno de Samuel Moreno en la alcaldía.



Para esta imputación de cargos, la Fiscalía presentó los interrogatorios realizados al director de la ANI, Fernando Andrade, quien conocía de los movimientos realizados por Sebastián Correa Echeverry en la entidad.



"El 11 de febrero recibí una llamada de Roberto Prieto en la cual dijo que un pupilo mío había tenido mucho que ver en la relación con Andrés Giraldo y Otto Bula", este es uno de los aportes del interrogatorio que rindió el director de la ANI, Luis Fernando Andrade ante la Fiscalía.



Para la Fiscalía, Juan Sebastián Correa, interactuaba en varios frentes relacionados con proyectos contractuales en la ANI. El primero, con la adición del contrato de la Ruta del Sol II, para el tramo Ocaña-Gamarra. El segundo tiene que ver con las reclamaciones presentadas por Odebrecht a la ANI en la Ruta del Sol fase II, en su adición. Y, tercero, en el cierre financiero del proyecto para la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena.