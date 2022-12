Las mentiras más duras vinieron de la campaña del NO: Héctor Abad

El columnista de El Espectador y el diario El País de España, Héctor Aabad, se refirió a su más reciente publicación en el medio Europeo titulada ‘Explicar el fracaso’ y aseguró que las mentiras han sido el eje central de las campañas que llevaron a la victoria el ‘Brexit’ en el Reino Unido, que permitieron el triunfo del NO en Colombia y que tienen a Trump como favorito a la Casa Blanca.



“Hay un fenómeno mundial y no nos pueden decir que los colombianos somos ignorantes, mal educados y muy tontos, si lo somos, lo somos igual que el mundo entero, hay un fenómeno que se repite que fue el que se dio en el Reino Unido y que tiene a Donald Trump a las puertas de la presidencia americana”, dijo el escritor.



Abad llamó la atención sobre la utilización de las mentiras en las campañas políticas y señaló que a “a muchos electores” no les importan, pese a las evidencias demostradas.



“Se pueden decir todas las mentiras y a pesar de los hechos no importa nada”, indicó.



Frente a las mentiras por parte del NO y del SÍ, Abad dijo que la campaña del Gobierno pudo haber caído e exageraciones, pero que “las mentiras más duras vinieron de la parte del NO”.



Abad se refirió a los montajes donde se utilizaron imágenes falsas de artistas como Juanes, apoyando el NO y aseguró que es tipo de estrategias nunca las vio por parte del Gobierno.



“Ese tipo de campañas mentirosas no las hicieron, no veo en las afirmaciones de Sergio Jaramillo o Humberto de la Calle diciendo mentiras, en cambio si las escuche de boca de Uribe”, concluyó.}





