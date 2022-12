Las pruebas de Fiscalía contra universitario señalado por explosiones en Bogotá

El joven universitario Mateo Gutiérrez León fue acusado de los delitos de terrorismo, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir agravado, y tráfico, fabricación, porte ilegal de armas. Para este caso en particular, el ente acusador cuenta con el testimonio de 11 testigos entre los que se encuentran 7 miembros de la Policía y la SIJIN y 4 civiles.

Publicidad

La Fiscalía, inicia esta investigación el 12 de octubre de 2016, cuando Mateo Gutiérrez León fue encontrado distribuyendo panfletos haciendo propaganda al M.R.P (Movimiento Revolucionario Popular) en la Plaza de Bolívar, en medio de una multitudinaria manifestación en apoyo a los acuerdos de paz. Desde allí, Gutiérrez empieza a ser investigado por las autoridades quienes lo vinculan en 9 hechos ocurridos entre el 2015 y 2017.

Todos estos hechos tienen características similares: la primera de ellas es que en todos estos sucesos se usan artefactos explosivos improvisados, de corto alcance. Además, según pudo verificar la Fiscalía, en todos ellos se encuentra una bandera de color amarillo con azul con una estrella roja de 5 puntas colgada en la parte externa con leyendas como: “¡LA PAZ DE LOS RICOS NO ES LA PAZ DEL PUEBLO NI SANTOS NI URIBE SON LA OPCIÓN PARA EL PUEBLO!”

Publicidad

Otro punto importante es que en tres de estos eventos se amordaza a personas, con el propósito de instalar los artefactos en inmuebles, que en la mayoría de los casos están en arrendamiento. En la primera oportunidad, el 18 de septiembre de 2015, amarran a un menor de edad que les mostro un apartamento. Del mismo modo, ocurrió en los otros casos.

Publicidad

Finalmente, la Fiscalía ya vincula a este grupo a 4 personas, identificadas como: Boris Ernesto Rojas Quijano, Juan Camilo Pulido Rivero, Andrés Mauricio Bohórquez Florez y Lizeth Johana Rodríguez.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Fue habilitado el tránsito en sentido Bogotá-Villavicencio tras el cierre por cuenta de una serie de derrumbes.



-Este viernes en la tarde ya hay mayor afluencia de vehículos en las vías principales del país y en las salidas de Bogotá. Las autoridades habilitaron el carril exclusivo de TransMilenio para agilizar la movilidad.



-Hay varios heridos por cuenta de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad del Estado en varios puntos de Venezuela, sobretodo en la base La Carlota, donde este jueves fue asesinado un joven por un militar.



-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó a la oposición de la muerte del joven asesinado en La Carlota, pero insistió en que está prohibido el uso de armas de fuego para reprimir a los manifestantes.



-Sectores políticos le piden al Gobierno que no declare el cese bilateral del fuego con el ELN hasta que no haya avances serios en la mesa de conversaciones, esto a propósito de la liberación de dos periodistas holandeses que estaban en poder del grupo subversivo.



-Los petroleros en el país se declararon preocupados por la fuerte caída en los precios del crudo; dicen que será necesario volver al rango entre los 50 y 55 dólares el barril para no afectar nuevamente las finanzas de las empresas de ese sector de la economía.



-El tenista británico Daniel Evans espera sanción luego de dar positivo en control antidopaje por consumo de cocaína.



-57 quejas recibió TransMilenio durante la primera semana de implementación de las nuevas rutas fáciles.