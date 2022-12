Las razones para desconectarse y salir a explorar nuevos destinos esta temporada

La geografía colombiana tiene mucho que ofrecer y cada vez más personas salen a descubrirla.



A continuación encontrará algunos de los mejores destinos en Colombia, que se convertirán en motivos para desconectarse y cerrar el año ‘como Dios manda’.



-Palomino: no hay mejor lugar para disfrutar de un atardecer que entre el desierto y el mar luego de una excursión al Cabo de la Vela



-Barú: disfrute de las aguas cristalinas mientras espera el espectáculo del día: El sol ocultándose en el mar.



-Puerto Colombia: Aprenda a surfear en una de las mecas del deporte en Colombia.



Si decide aceptar el reto y disfrutar, es recomendable que lleve:



-Maleta

-Gafas de sol

-Vestido de baño

-Accesorios de tecnología.

-Bloqueador

-Nevera Corona



¡Lo que NO lleva también es importante!



Deje en casa todo el plástico que no necesite: bolsas, pitillos, platos y cubiertos.



En todo caso, aproveche esta temporada para iniciar nuevas travesías. ¡Compromisos hay muchos, cuéntenos el suyo y hágalo real!



¿Viajar solo?

¿Visita sorpresa a ese viejo amigo?

¿Ayudar a dejar playas más limpias?

¿Aprender a surfear? ¿Alquilar un yate con amigos?



Todo depende de su decisión, de si quiere ser feliz y desconectarse, o seguir en la rutina.