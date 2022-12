Las versiones de los citados por el ‘Petrovideo’

Después de una hora, salió de la diligencia en la Corte Suprema de Justicia la senadora Paloma Valencia,Aseguró a la prensa que reiteró a los magistrados que no tenía información sobre modo,

tiempo y lugar de la ocurrencia del video y que tampoco pagó por él.

“No tengo información sobre modo, tiempo y lugar de la ocurrencia del video y también dijo que no pagué por el video, no hubo ningún vínculo económico.dijo.Sobre las 10:00 de la mañana llegó a su diligencia en la Corte Suprema el arquitecto Simón Vélez.Vélez dijo que no hablará con periodistas porque, según expresó,Sin embargo,El ingeniero Juan Carlos Montes presentó una excusa médica al alto tribunal y no se presentó a dar su testimonio en la Corte Suprema sobre el Petrovideo.Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella, otro de los denunciantes,“Por compromisos laborales adquiridos con anterioridad fuera del país, no podré asistir hoy a la citación para declarar en el caso de la #LaBolsaDePetro.Estoy listo y firme para concurrir. (A.D.L.E)”, trinó.