“Les digo a gremios y políticos que no caoticen el país, no infundan miedo”: mintrabajo

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que les pidió a los gremios y políticos que no caoticen el país ni infundan miedo por los efectos de la reforma laboral.

La funcionaria, en declaración a medios de comunicación, dejó en claro que esta reforma no es algo que deba temerse, sino que se trata de una reforma que busca garantizar derechos.

Asimismo, les recordó que tienen compromisos con la Organización Internacional del Trabajo y que ellos mismos apoyaron el plan de ingreso a la OCDE.

“Les he dicho a los gremios y políticos es que no caoticen el país. Que no infundan miedo, que esta reforma no da miedo, esta es una reforma de derechos. Que ellos tienen compromisos con la Organización Internacional del Trabajo. Que ellos lucharon para que Colombia llegara a la OCDE y aprobaron el plan que la OCDE tiene”, enfatizó la funcionaria.

La ministra Ramírez añadió que la generación de empleo se mantiene en la reforma tributaria y que al final espera entregarle la estabilidad laboral y económica que necesita.

“Tranquilidad y confianza, que es lo que necesita. No tengan miedo. El recorte de derechos laborales no genera empleos”, dijo.

Finalmente, la ministra dijo que la reforma pensional está lista para presentarla al Congreso de la República.