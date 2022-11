Ley TIC y ascenso de Nicacio Martínez: Gobierno se juega últimas cartas

Al Gobierno Nacional le quedan contados días para lograr aprobar los pocos proyectos que aún están vivos dentro de la agenda legislativa que le presentó al Congreso de la República.

Con las mayorías bastante enredadas, el presidente Iván Duque mueve sus últimas fichas para salvar la ley de modernización del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La iniciativa, que ha sido blanco de críticas desde varios sectores, es hoy el único proyecto de autoría del Ejecutivo con opción de ser aprobado.

Este proyecto tiene pendientes dos debates: uno en la Plenaria del Senado y otro en la de la Cámara. En el caso del Senado, fueron presentados más de 70 impedimentos, de los cuales aún faltan por votar más de 30.

“En un principio las dudas eran muchas, pero se han venido disipando y, para algunos, corrigiendo muchas cosas. El proyecto ha cambiado bastante y creo que quedan muy pocas cosas. En una subcomisión que revisa las proposiciones se terminará de depurar lo que falta”, explicó Ernesto Macías, presidente del Senado.

Algunos partidos políticos que criticaron la iniciativa en el periodo pasado, obligando al aplazamiento de la votación en ese momento, hoy parecieran haber cambiado de opinión. En el caso del Partido Liberal, por ejemplo, están dispuestos a acompañar el debate.

Otra cosa ocurre en Cambio Radical, donde, tras una reunión de bancada con su jefe m Germán Vargas Lleras, se acordó intentar hacer otras modificaciones, a través de la presentación de al menos seis proposiciones.

El Gobierno ha usado una estrategia que muchos congresistas consideran efectiva: acercamientos con los congresistas y la visita a varias regiones para socializar la iniciativa. Incluso,

hay quienes hablan de ‘mermelada’ para conquistar votos.

El enredado ascenso del general Martínez

El otro tema que concentra la atención del Senado de la República en esta recta final de la primera legislatura es el ascenso del general Nicacio Martínez, comandante del Ejército. Con los cuestionamientos que han surgido, principalmente tras la publicación que hizo el diario The New York Times, no está claro qué va a ocurrir.

Por ahora, la oposición insiste en que debe votarse por separado ese ascenso en particular, y en bloque los de los demás oficiales de la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, sobre quienes también se tomará decisión.

“No sólo hay cuestionamientos en relación con la responsabilidad de unidades bajo su mando en hechos de falsos positivos, sino que él tiene, junto con el ministro, la responsabilidad directa en la expedición de las directivas que le abriría la puerta a los falsos positivos”, explicó Antonio Sanguino, senador de Alianza Verde.

En este caso no está tan claro el panorama para el Gobierno

Muchos parlamentarios sienten preocupación por los señalamientos contra el general Martínez. Aunque el oficial no sido condenado, el mismo ponente del ascenso, el senador liberal Jaime Durán, analiza con detenimiento si hará cambios a la ponencia que ya fue radicada, en la cual pide dar visto bueno al ascenso del general.

Por ahora, pese a que había sido anunciado para este miércoles, este asunto se definiría hasta la próxima semana.