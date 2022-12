Liberado el ganadero Luis Arturo Zarate secuestrado en Cesar

Según las primeras versiones, fue trasladado en las últimas horas a la base militar en Valledupar.

La noticia fue confirmada por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a través de Twitter.

#Atención Por presión de las tropas, libre Luis Zárate en #LaPaz, sector de La Pista, Cesar. Ya está con nuestros soldados. — Mindefensa (@mindefensa) July 14, 2016

Al parecer Luis Eduardo Zárate, de 64 años, se encontraba en su finca La Pedregosa, en el sector de La Duda, jurisdicción del municipio de Codazzi, norte del Cesar, estribaciones de la serranía del Perijá, cuando llegaron tres hombres que se identificaron como miembros del ELN, que vestían chaquetas negras y portaban armas cortas, llevándose a Zárate secuestrado.

Previamente, ante el procurador Alejandro Ordoñez, el hijo de Luis Eduardo Zárate, ganadero y agricultor secuestrado en el municipio de Codazzi, Cesar, había exigido la libertad de su padre y exigido a los secuestradores que le entreguen a su padre.

"Están tratando de presionar a un Gobierno para que se le empiece otro proceso, incluyéndonos a nosotros por el medio. Y no podemos seguir en retroceso viviendo nuevamente siendo los secuestrados. Por eso he acudido a todos los medios nacionales para que se enteren que mi papá no fue secuestrado por grupos delincuenciales sino por las Farc y el ELN", señaló el hijo de la víctima previo a su liberación.

El Grupo Antisecuestro y Extorsión Gaula de la Policía adelantó las labores de búsqueda del ganadero en coordinación con el Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional acantonado en esa región del Cesar fronteriza con Venezuela.