Liberan a Ana Beatriz Sánchez, líder comunitaria en zona rural de La Plata

En horas de la tarde de este martes fue liberada Ana Beatriz Sánchez, reconocida líder comunitaria de 58 años, quien había sido secuestrada el pasado viernes en el corregimiento de San Vicente, zona rural del municipio de La Plata, Huila.

La retención fue atribuida a integrantes del frente Hernando González Acosta, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo, estructura disidente de las Farc de 'Iván Mordisco'.

"Recibimos la confirmación y la buena noticia de la liberación de la líder social Ana Beatriz Sánchez, por parte del grupo armado que la tenía secuestrada. La líder, de 58 años, se encuentra en buenas condiciones de salud y ya está reunida con su familia", confirmó el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas Rivas.

Se conoció que la liberación fue posible gracias a las presiones y gestiones humanitarias de la propia comunidad de la zona y de organizaciones defensoras de derechos humanos.

"Celebramos que haya podido recuperar su libertad y que se encuentre en buenas condiciones de salud. Por supuesto, destacamos las gestiones humanitarias adelantadas por la propia comunidad para lograr la liberación de la líder social", señaló el funcionario.

Justo el día de la liberación, a través de un comunicado, el grupo armado señaló que el secuestro de la lideresa se produjo porque, supuestamente, realizaba labores de “inteligencia” en la zona, tomando fotos y videos en contra de la estructura disidente. Según indicaron, estos hechos habrían sido corroborados en su celular y otros dispositivos.

Además, advirtieron que la líder comunitaria no podrá permanecer en la región por razones de seguridad.

Esta situación ha generado rechazo y preocupación entre los habitantes de esta zona del occidente del Huila, quienes advierten que esto pone en riesgo la labor de los líderes sociales y comunitarios.