Asesinan al líder social Jaime Becerra Castilla, víctima de un ataque en Corinto, Cauca

Jaime Becerra Castilla, un reconocido líder comunitario y funcionario de la Alcaldía de Candelaria, en el Valle del Cauca, falleció el 25 de agosto después de ser víctima de un ataque armado en Corinto, Cauca, donde también fue asesinado uno de los policías que lo acompañaban.

Becerra, quien también había aspirado al Concejo Municipal de Candelaria, se destacó por su cercanía con las comunidades y su labor en defensa de los derechos ciudadanos. De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió mientras cumplía funciones en Corinto, junto a los uniformados.

Según la información preliminar, hombres armados que se movilizaban en una camioneta interceptaron el vehículo en el que se transportaba Becerra. Al parecer, se trataría de integrantes del frente Dagoberto Ramos, una de las estructuras disidentes de las Farc que opera en la región.

En medio del ataque se desató un intercambio de disparos que dejó herido al líder social. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Uno de los policías que lo escoltaba murió en el lugar de los hechos.

La noticia generó rechazo en la Alcaldía de Candelaria, desde donde se destacó su trayectoria de servicio y liderazgo. “Recordamos con gratitud su grandioso trabajo y liderazgo, que dejaron huella en cada una de las labores emprendidas y en quienes compartimos con él. Nos unimos en sentimientos de pesar y solidaridad con su familia y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su descanso eterno”, expresó la administración municipal a través de un comunicado.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo recordó que este hecho se da en un contexto de riesgo advertido con anterioridad. A través de la Alerta Temprana 019 de 2024, que incluye al municipio de Corinto, y la AT 019 de 2023, dirigida a líderes y defensores de derechos humanos, la entidad advirtió sobre el peligro que enfrentan las comunidades y quienes ejercen liderazgo social en la región.

Según el documento, la imposición de normas por parte de grupos armados ilegales y otras formas de control social han configurado escenarios de alta vulnerabilidad y violaciones sistemáticas a los derechos de la población civil.

El asesinato de Becerra Castilla se suma a la lista de líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia, en medio de un recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país.

De acuerdo con Indepaz, con la muerte de Becerra la lista llega a 105 líderes asesinados durante 2025.