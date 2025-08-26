Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Policía murió al enfrentarse a disparos con un presunto disidente en Corinto, Cauca

Policía murió al enfrentarse a disparos con un presunto disidente en Corinto, Cauca

El uniformado y el sujeto sostuvieron una discusión y minutos después, inició el intercambio de disparos , hecho en el que inmediatamente fallecieron los dos.

Policía asesinado en Corinto, Cauca.
Foto: Policía Nacional.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 26, 2025 06:31 a. m.

La comunidad del barrio Pedro León del municipio de Corinto, Cauca, vivió momentos de tensión cuando un policía y un civil fallecieron en medio de circunstancias que son materia de investigación.

El hecho violento se presentó en plena vía pública, cuando el subintendente José Reyes Lucumí, quien pertenecía a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, se encontraba en labores de investigación y portaba prendas de la Compañía Energética de Occidente, fue atacado por un hombre quien aún no ha sido identificado .

El uniformado y el hombre sostuvieron una discusión y minutos después, inició el intercambio de disparos, hecho en el que inmediatamente fallecieron los dos.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer qué provocó el ataque contra el uniformado y verificar si el civil hacía parte de algún grupo armado que delinque en esta zona del departamento del Cauca.

"Acciones demenciales como esta nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que solo siembran dolor en Colombia.", señaló la Policía Nacional a través de un comunicado.

