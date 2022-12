Liberan a universitaria que había sido secuestrada hace unos días en Cali

Las autoridades confirmaron que la joven universitaria Natalia Salazar fue dejada en libertad, seis días después, de que hubiera sido reportada como desaparecida en la ciudad de Cali.

“Era gente encapuchada. Nunca se dejaban ver no sé por qué me cogieron como llegaron a mí, ese día fue horrendo. Me llevaron a un lugar que tampoco sé porque no veía nada. Hubo cosas feas al principio, pero ya después todo era tres comidas al día”, Natalia Salazar.

Publicidad

Así relata Natalia Salazar, los angustiosos momentos desde que fue secuestrada el pasado 17 de agosto en el sur de Cali, ese mismo día su familia la reportó como desaparecida.

Gracias a Dios y a nuestras autoridades del Gaula, el CTI de la @FiscaliaCol @Col_Ejercito por traer de vuelta y con vida a Natalia Salazar. La mejor noticia que podíamos tener porque #NosQueremosVivas ❤️ pic.twitter.com/W499PGZDd2 — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) August 23, 2020

La joven estudiante había salido de la casa de una amiga en el sector de Ciudad Pacífica a las 7:00 de la mañana hacia su casa, en el norte de la ciudad, destino al que nunca llegó.

Horas después hallaron su reloj en Valle del Lili, sur de Cali, y, al día siguiente, encontraron su vehículo en Villa del Lago, oriente de la capital del Valle.

Publicidad

Claudia Toro, madre de la joven, aseguró que los secuestradores ya estaban esperando a Natalia cuando se dirigía a su carro.

“Estaban esperándola afuera, ella iba a subirse al carro, no volvimos a saber de ella, la tenían por el oriente”, dijo.

Publicidad

Seis días después, este sábado, los captores de Natalia le dijeron que la iban a trasladar, pero finalmente la dejaron libre.

“Ellos me taparon, me dijeron que me tenía que alistar porque me iban a llevar a otra parte, ya después me dejaron en la calle, cogí un taxi y llegué a mi casa", manifestó Natalia Salazar.

A esta hora #NataliaSalazar se encuentra con su familia en la sede del Gaula de la Fiscalía. La joven está en perfecto estado de salud, asegura que quienes la secuestraron en todo momento cubrieron sus rostros, sin embargo este sábado la dejaron libre. #VocesySonidos pic.twitter.com/EgrdGiDRqL — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 23, 2020

Publicidad

De acuerdo con Carlos Rojas, secretario de seguridad de Cali, se trató de un secuestro extorsivo.

“El secuestro extorsivo en el código penal tienen unas altas penas. Estamos hablando de personas que quizás llevan un tiempo en esto, en la forma que operaron, quisieron actuar con sigilo, encapuchados, utilizando muchas sim card para no ser rastreados. Se vieron acorralados y Natalia, afortunadamente, salió de ese sitio. Decirles a los delincuentes que no tienen posibilidad de triunfar”, resaltó el funcionario.

Publicidad

Un hijo lo vale TODO, el equipo de investigadores que estuvo al frente de esta operación hizo su mejor trabajo y gracias a su profesionalismo lograron traer a casa sana y salva a la Señorita Natalia Salazar. Un millón de GRACIAS a @COL_EJERCITO @PoliciaCali @FiscaliaCol pic.twitter.com/eUXHVYv1El — Carlos Alberto Rojas (@SoyCarlosRojas) August 23, 2020

El coronel Henry López, comandante de la Tercera Brigada, aseguró que en una segunda fase de esta investigación esperan capturar a los secuestradores.

“Hay un gran material, técnico, de investigación que seguramente en los próximos días va a arrojar resultados de este y otros casos que tenemos por estos días”, manifestó.

Finalmente, Natalia agradeció el apoyo que tuvo ella y su familia mientras estuvo secuestrada.

Publicidad

"Dar las gracias a todos: a las autoridades que ayudaron a mis padres con este sufrimiento que no fue fácil para ellos, tampoco para mí, todo este tiempo que estuve desaparecida”, señaló.