Líder indígena Aurelio Araujo sabía que lo iban a matar por servir a su pueblo Awa

Aurelio Araujo, líder indígena del pueblo Awa, presentía su muerte desde enero del 2025, cuando habló en exclusiva con Blu radio en el municipio de Ricaurte. Casi un mes antes de las elecciones a la coordinación general de Camawari del pueblo Awa, aseguró que una vez postuló su nombre comenzó a recibir constantes amenazas, pero aseguraba que decidía morir en su tierra sirviendo a su comunidad antes que salir corriendo despavorido.

Como si se tratara de una premonición, Araujo aseguró que, pese a que contaba con un esquema de seguridad que le entregó la UNP, dijo que la zozobra y miedo que le pasara algo era una constante diaria, pero que no se arrepentía de trabajar por su comunidad, como ya lo había hecho en un pasado cuando fue dos veces coordinador de la organización Camawari, que agrupa a once resguardos indígenas del pueblo Awa en el municipio de Ricaurte.

Las autoridades investigan los móviles que rodearon el asesinato de Araujo y sus dos escoltas en hechos ocurridos a primeras horas de este martes 3 de junio en la vereda Cuaiquier Viejo-La Milagrosa, a unos 30 minutos de la zona urbana del municipio de Ricaurte en Nariño.

Según trascendió, Araujo y sus escoltas fueron atacados por desconocidos que, una vez les dispararon en repetidas ocasiones, incineraron el automotor en el que viajaba el líder indígena y su equipo de seguridad.

En este mismo sitio, en marzo del 2025, desconocidos prendieron fuego a la finca de propiedad de Araujo, como una advertencia e intento de silenciar su lucha por la defensa de la autonomía y el gobierno propio de la organización Camawari y sus comunidades afiliadas.

“Siempre hemos tenido temor por la vida, pero siempre lo he dicho, que, si sirviéndole a un pueblo me toca morir, vamos a morir sirviendo al pueblo de Ricaurte porque me considero un buen dirigente y el pueblo me conoce y conoce mi trabajo y seguir en esa lucha apostándole a todo el trabajo colectivo del municipio”, aseguró Araujo.

"Arriesgar la vida por un pueblo que está marginado, un pueblo que se ha olvidado y créame, cuando hemos estado en estos cargos de dirección le hemos llegado así sea con un granito de arena al pueblo indígena- Hoy les estamos aportando, junto al alcalde, a las vías y, cuando hay vías, hay progreso y, en ese momento, estamos al frente de eso para poder decirle que ya es hora de, por lo menos, ampliar los caminos ancestrales. En este momento, mi mayor temor es que sigan matando y de pronto puedo ser yo también el próximo, pero aquí seguimos la lucha, porque la lucha continua", manifestó.

De acuerdo con Araujo, en este municipio de Ricaurte siempre se "ha encaminado a la violencia".

"La violencia ha sido difícil en el municipio, la cosa no está fácil y aquí en el municipio hay más de un indígena que se quiere revelar en contra de la violencia.

La ambición, y el egoísmo se tomó las comunidades indígenas. Hoy nosotros le apostamos a una paz verdadera. Invitamos al gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, para que no baje la guardia y logremos la paz nacional de Colombia ahora. Si tengo protección del Estado, tengo una camioneta blindada y dos personas armadas. Creo que ni eso sirve, pero aquí estamos", expresó en su momento Aurelio Araujo.

Finalmente, el líder indígena invitó a Nariño y a Colombia a apostarle a la paz.

"Si el día mañana tenemos que movilizarnos lo vamos a hacer para apostar a la paz y tomaremos las banderas para decirle al Gobierno nacional y a la fiscalía nacional, especialmente, a los que tengan competencia nacional, para que venga y tome cartas en el asunto de la muerte de Tomás Guanga y otras muertes que hubo similares aquí en Ricaurte. La idea es que, por lo menos, haya responsables materiales e intelectuales de esas muertes que no quede impune porque Ricaurte se merece ya vivir en paz", dijo Araujo.