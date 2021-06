Líder que convoca plantón en partido Colombia – Argentina reconoce que tuvo negocios con Alex Saab

El empresario Hassan Fares, quien convocó a un plantón en el estadio Metropolitano de Barranquilla reconoció en Mañanas BLU que tuvo negocios con Alex Saab, preso en Cabo Verde y a punto de ser extraditado a Estados Unidos, acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro.

“De Alex Saab: yo una vez tuve negocios con él, que tenía una empresa que se llama Shabeck, me compraba mercancía. Después de cuatro años se fue a Venezuela. Me lo pagó, pero yo tuve una relación profunda con el papá, que fue 29 años policía cívico y fue traicionado por los altos mandos de la Policía en Bogotá”, dijo.

Hassan Fares, sin embargo, minutos más adelante, en la entrevista, negó haber sido socio de Saab y reafirmó que sí lo fue de su padre.

“Nunca he sido socio de Alex Saab, jamás. Yo nunca he sido socio de nadie. Soy socio de mi padre, mi familia, pero en sociedad no creo. Yo la llamo suciedad”, sostuvo.

A la pregunta, ¿cuánto invierte en cada manifestante? Fares respondió: “Solo invierto en cada manifestante un pan, que vale 500 pesos, y un agua. ¿Por qué se sienten ofendidos cuando yo ayudo a nuestra gente?”.

Sobre sus negocios, el empresario reveló que tiene negocios en China, Panamá y en Colombia y se declaró víctima de la Alcaldía, de la Aduana y de la Fiscalía.

“Me muevo en el comercio de la moda, de la lencería, de la juguetería, de las cosas de Navidad y todo eso”, añadió.

De otro lado, Fares habló de los motivos por los cuales, con un grupo de jóvenes, promueve un plantón para el partido del martes de Colombia contra Argentina en Barranquilla.

Fares dijo que no se trata de manifestaciones violentas, que serán pacíficas y pidió que el Esmad no provoque a los manifestantes porque, según su parecer, siempre provocan a quienes protestan.

“¿Cómo va a hacer un partido si no hay paz en Colombia? No vamos a sabotear el partido, nosotros lo hacemos en paz. La criminalidad del Esmad son los que provocan a los jóvenes. Los bandidos los mandan la máquina corrupta de la costa”, explicó.

Hassan Fares, quien se autodenomina el ‘Padrino de la injusticia de Barranquilla’, dijo que no ha parado de trabajar, desde el inicio de la pandemia por los más necesitados de Barranquilla.

“Los vándalos no son ellos, los vándalos son los corruptos, que publicistas y periodistas defienden”, añadió.

