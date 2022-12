Limitan venta de pasajes a Bogotá y Santander desde Chiquinquirá por ataque a buses

La Terminal de Transportes de Chiquinquirá, Boyacá, restringió la venta de pasajes para Bogotá y Santanderes por seguridad de conductores y pasajeros, esto luego de varias denuncias de ataques a vehículos que salieron de este punto hacia distintos destinos.

"La terminal está operando en un 40 de un 100% de operaciones porque tenemos restringido el despacho de autobuses hacia Bogotá y hacia Santanderes. El corredor hacia la capital del país está totalmente sin servicio porque esta mañana tuvimos afectaciones en dos vehículos, uno de Transporte Reina y otra de Flota Boyacá, a los que les dañaron los parabrisas", señaló a BLU Radio Luis Carlos Casas, jefe operativo de la terminal.

De cinco mil pasajeros que moviliza diariamente la terminal,

hasta el momento han logrado transportar cerca de mil.

"A los pasajeros que llegan a las taquillas se les está diciendo que mientras no haya condiciones de seguridad en la vía no vamos a reiniciar los despachos, porque no hay condiciones óptimas para brindarles un servicio de calidad y seguridad", agregó el jefe operativo de la Terminal de Transporte de Chiquinquirá.

Los ataques a los vehículos de servicio público boyacense habrían ocurrido en Chía y Zipaquirá.

