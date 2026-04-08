Listo el decreto para aumentar el 7 % el salario a integrantes de la Fuerzas Militares

El Gobierno dejó listo el decreto que establece un aumento del 7 % en los salarios de los integrantes de las Fuerzas Militares, una medida con la que busca corregir distorsiones internas en la escala salarial y responder a los reclamos de distintos sectores de la fuerza pública. El ajuste fue firmado el 7 de abril de 2026 por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El incremento cobija a integrantes del Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Armada Nacional y la Policía Nacional. Según el decreto, el 7 % resulta de la suma del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que fue del 5 %, más un 1,9 % adicional, con el objetivo de equilibrar la estructura remunerativa entre oficiales y suboficiales.

La decisión surge luego de que el aumento del salario mínimo en un 23 % para soldados y auxiliares que prestan el servicio militar generara una descompensación interna. En algunos casos, personal recién incorporado o en niveles básicos terminó percibiendo ingresos similares o incluso superiores a los de suboficiales de menor rango, lo que alteró la progresividad que debe existir entre grados consecutivos dentro de la institución.

Salario mínimo Foto: Blu Radio

En el documento oficial se reconoce que esta situación afectó la coherencia de la escala salarial, creando “distorsiones” en la relación jerárquica de los sueldos. Por ello, el Gobierno ajustó los porcentajes con el fin de restablecer un esquema proporcional que refleje la experiencia, responsabilidad y rango de cada uniformado dentro de la fuerza pública.



Sin embargo, el anuncio no ha estado exento de críticas. Oficiales y suboficiales en retiro, tanto de la Policía como de las Fuerzas Militares, han señalado que, aunque el incremento era esperado, aún persisten brechas salariales significativas. Para estos sectores, el decreto representa un avance, pero no una solución definitiva a las diferencias estructurales en la remuneración dentro de la fuerza pública.