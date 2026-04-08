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Blu Radio  / Nación  / Listo el decreto para aumentar el 7 % el salario a integrantes de la Fuerzas Militares

Listo el decreto para aumentar el 7 % el salario a integrantes de la Fuerzas Militares

Oficiales y suboficiales en retiro, tanto de la Policía como de las Fuerzas Militares, han señalado que, aunque el incremento era esperado, aún persisten brechas salariales significativas..

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