Llevar acuerdo a Ginebra no le dio valor de tratado internacional: senador suizo

Claude Béglé, consejero nacional y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento suizo, dijo en BLU Radio que el hecho de que el acuerdo final con las Farc haya sido llevado a Suiza no le da carácter de tratado internacional.



“Es parte del derecho internacional a partir del momento en que está cubierto por las convenciones de Ginebra. No es el hecho de que el documento esté ahora en territorio suizo lo que le da un valor de tratado”, agregó.



Béglé expresó que en dicho acuerdo no debe haber intervención de nadie más que de las partes involucradas, es decir, el Gobierno y las Farc.



“Según la convención de Ginebra, en el artículo 3, las partes en un conflicto internacional o interno, pueden decidir ellos mismos un acuerdo especial, es cosa de ellos. Ningún poder exterior, ningún país exterior como Suiza, puede determinar que el acuerdo sea especial”, explicó.



De otro lado, el senador recordó que es importante que en el nuevo acuerdo con el grupo subversivo no haya impunidad.



“Los crímenes de guerra y con la humanidad deben ser perseguidos, el derecho internacional lo dice”, aseveró.



De otro lado, el parlamentario se refirió a la polémica que generó en ese país el hecho de que la Cancillería haya girado recursos para apoyar la paz en Colombia.



“Hubo gente en la comisión que manifestó que se rompió la obligación de neutralidad, se discutió y se llegó la conclusión de que es un mandato constitucional del Departamento de Relaciones Exteriores suizo, entre otros, tiene que obrar para la promoción de la paz y que lo que se hizo fue absolutamente dentro de la ley”, expresó.



Sobre lo que viene en el posconflicto, el senador manifestó que “es importante trabajar sobre la memoria colectiva y para ello es necesario hacer un trabajo en profundidad, algo como una psicoterapia colectiva para alcanzar el perdón”.



Finalmente, recordó que Suiza tiene tres grandes aspectos en su cooperación internacional: “La cooperación económica para luchar contra la pobreza, el derecho humanitario y la promoción de paz".



“Hay que trabajar en ser capaces de parte y parte, de no ver el rencor. Esto es una parte crucial para una paz duradera”, concluyó.