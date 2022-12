Lo que debe tener en cuenta a la hora de viajar por las carreteras del país

Teniendo en cuenta las nuevas medidas del Gobierno sobre el aislamiento selectivo que inicia el próximo 1 de septiembre, la ministra habló sobre las medidas que van a regir en el país para todos aquellos que vayan a viajar.

"Es de gran importancia que las personas sigan haciendo uso del tapabocas y cumplan con todos los protocolos de bioseguridad", dijo la ministra, sobre las medidas que las personas deben tener en cuenta a la hora de viajar.

Así mismo, señaló que no es obligatorio que se use el tapabocas si se viaja con los miembros de la familia en carro particular, pero sí es obligatorio usarlo si se tiene contacto con personas externas a la familia.

"Si es del mismo grupo familiar no tienen que utilizar el tapabocas en el carro, lo importante es mantener la distancia con las personas que no se convive", dijo.

En cuanto a los viajes que se realizan en el transporte público, la ministra de Transporte señaló que las personas deberán mantener el distanciamiento social y hacer uso obligatorio del tapabocas.

"En el transporte público se debe mantener la distancia en la fila, usar tapabocas y dentro del transporte debe haber por lo menos un metro de distancia", señaló.

Sobre las paradas en carretera, reafirmó que es obligatorio el uso del tapabocas si se va a bajar del vehículo. Las diferentes estaciones de gasolina y puntos de abastecimiento deben cumplir con los protocolos de bioseguridad.

De esta manera, la ministra habló sobre el plan que tiene el Gobierno para iniciar la nueva etapa de aislamiento selectivo, medida que permitirá retomar los viajes a varios municipios y ciudades del país, entre otras medidas.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.