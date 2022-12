Lo que dice película sobre mí está basado en mentiras: Silvia Gette

Silvia Gette, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe y quien hoy está tras las rejas procesada por presunta extorsión a un jefe paramilitar, dijo en BLU Radio que en la película ‘La Rectora’ dicen muchas “barbaridades” y por lo tanto hay una “evidente vulneración de derechos”.



“En la prensa, en la radio han dicho que es la vida de Silvia Gette. ¿Cómo no voy a pensar si en los medios han dicho las barbaridades que se dicen en la película?”, dijo. (Lea también: 'La Rectora', historia de una mujer seductora y sin escrúpulos )



Agregó que no entiende cómo mientras “la prensa habla de la vulneración de derechos en Venezuela no se fija de lo que está pasando en Colombia”.



“La prensa o los medios no pueden hablar si no tienen justificación y en mi caso se han dicho infinidades de cosas que no son emanadas de la Fiscalía o de la Justicia”, comentó Gette. (Lea también: Alias 'Don Antonio' ratificó acusaciones contra Silvia Gette )



Sobre la película, dijo que es la primera en apoyar la libertad de expresión, pero la película está basada en mentiras: “El matrimonio mío fue un ejemplo. Tengo tres hijos de ese matrimonio. Yo fui bailarina pero, ¿qué tiene de malo? Es muy triste que uno esté con su familia y con sus hijos y le pongan una foto y digan barbaridades”.



El tribunal de Bogotá le negó una medida cautelar a Gette que buscaba frenar la película por considerar que tiene muchas similitudes con su vida.