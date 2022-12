Lo que más me sorprende es que hay gente que va a votar por el no: Betancourt

En una entrevista con el diario español, El País, Íngrid Betancur dijo desde Francia que cuando se inició la negociación no tenía muchas expectativas al respecto, pero que al final del camino ha quedado muy sorprendida de la transformación de las dos partes.



“Si usted compara las declaraciones de ‘Timochenko’ en las que no se arrepentía de nada a las de hoy, en las que se arrepiente del secuestro y asegura que fue el gran error de la organización, personalmente a mí me toca mucho”, dijo la excandidata presidencial.



Betancourt, quien estuvo secuestrada durante seis años por las FARC, además aseguró que acepta sin problema que las FARC entren a cumplir un nuevo papel en Colombia y tengan un rol en la vida política.



Por último, afirmó que las víctimas directas son las que están siendo más proclives a perdonar porque son los que saben lo que implica seguir en la guerra.



Escuche en este audio más información sobre:

-Tras las declaraciones del asesor jurídico de las Farc, Enrique Santiago, quien sugirió una conspiración de parte de un sector del Ejército, el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que la Fuerza Pública apoya La Paz y acata las órdenes del presidente Santos.

-Este viernes el presidente Juan Manuel Santos posesionará como procuradora encargada a Martha Isabel Castañeda.

-La Defensoría del pueblo pidió al Gobierno fortalecer los mecanismos de prevención para proteger y evitar el abuso sexual de menores de edad.

-El Juez Especializado de Barranquilla aplazó la audiencia de allanamiento para el próximo 7 de octubre por el asesinato del director regional de Medicina Legal, Eduardo Pinto, ocurrido el pasado 4 de mayo. Hechos por los cuales están vinculadas tres personas, entre ellos, su compañera sentimental.

-La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, calificó de "intromisión inaceptable" las declaraciones de Estados Unidos sobre las decisiones del Poder Electoral venezolano en torno al revocatorio presidencial.

-Nueve ciclistas colombianos estarán presentes mañana en el Giro Del Emilia que se correrá mañana en suelo italiano.

-Bogotá está lista para que los ciudadanos vean en la Plaza de Bolívar el acto oficial de la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno y las Farc.

-Fue capturado por la Policía un hombre que se hacía pasar por taxista para abusar sexualmente de mujeres en el norte de Bogotá.