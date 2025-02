Lo que sabía mindefensa de alias ‘Papá Pitufo’: hubo protecciones políticas y económicas

Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, desde el inicio del Gobierno el presidente le había dado la instrucción especial relacionada con la revisión y seguimiento de acciones relacionadas con contrabando e incluso, en la misma Policía Fiscal y Aduanera y su integración.

Sobre Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, el ministro se enteró de que este hombre, reconocido contrabandista de vieja data, tenía lo que definió como protecciones en muchos ámbitos, entre ellos políticos, económicos y también desde la Policía Nacional.

“Una de las primeras muy rápidas inquietudes fue por qué no ha pasado nada en el país respecto del señor Diego Marín Buitrago. Porque cuando hay un conocimiento de años sobre las actividades de contrabando de él y su organización, no ha pasado nada. Y me enteré de muchas protecciones que hubo de muchos ámbitos, políticos, económicos y también desde la Policía Nacional , particularmente”, indicó.

Velásquez destacó que dio la orden inmediata, incluso, de que se buscara qué información había respecto de este hombre y, efectivamente, le informaron de una investigación que había sido paralizada años antes y ya estaba en el olvido de la Dipol.

A raíz de esto, mencionó que se entró a revisar y se definieron acciones con el entonces director de la Dian, Luis Carlos Reyes, y también con Augusto Rodríguez ahora director, definieron la UNP . Sin embargo, una vez salió Reyes de la Dian, el ministro se alejó de las investigaciones.

“Cuando él concluyó su función en la Dian yo ya no estaba de esa manera involucrado en las investigaciones y en el funcionamiento, inclusive hasta de la propia Dian o de varias cosas que sucedían alrededor de eso”, dijo el ministro, quien agregó que luego de esto hubo conversaciones con Policía, Fiscalía, Dijin y el área de contrainteligencia de Dipol.

“Sostuvimos, hemos sostenido conversaciones para tratar de garantizar, como he tenido conversaciones con la fiscal general, de garantizar que esta sea una investigación realmente exitosa y que no haya, como en el pasado, ningún obstáculo que genere impunidad”, añadió.