Presidente Gustavo Petro cuestionó a la Fiscalía por investigación de ‘Papá Pitufo’

Desde la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander y en medio de la ceremonia de transmisión de mando del general Carlos Triana, ahora director de la Policía, el presidente Gustavo Petro aseguró que su intención es que se profundice la investigación sobre Diego Marín, alias 'Papá Pitufo' .

Agregó que dicho proceso está a punto de quedar en la impunidad y dijo que la fiscal general Luz Adriana Camargo debía reaccionar a estos hechos.

El mandatario volvió a insistir en que hay un plan de narcotraficantes para atentar en su contra. “Presidente Petro denunció que quieren dispararle un misil a su avión los narcotraficantes".

"General Tiana, eso es lo que usted tiene que romper. Yo sé que asusta. Usted sabe que a mí me quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los narcotraficantes y que tienen guardado por ahí. No uno, sino dos misiles. Sabemos quiénes son, pero hay que asustar. ¿Por qué me quieren tumbar rápidamente? Porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia. ¿Y eso puede asustar? Sí, claro que asusta. El ELN es una de las grandes mafias de Colombia”, dijo.